SUSPEITOS DE AGRESSÃO

Músicos da Osba reagiram a assalto, diz advogado sobre homem morto no Corredor da Vitória

"Na verdade, eles foram vítimas de um assalto, reagiram, entendeu? E mobilizaram o assaltante, ligaram para a polícia e esperaram a polícia chegar. Quando a polícia chegou que mandou eles soltarem, o rapaz ainda estava com vida e faleceu logo após. E aí eles foram conduzidos sobre a prática do crime de homicídio. Mas na verdade o que ocorreu foi uma reação ao assalto que eles estavam sofrendo", afirma Vinicius Dantas, advogado do flautista Lincoln Sena Pinheiro, do violista Laércio Souza dos Santos, e do designer Marcelo da Cunha Rodrigues Machado, namorado de Lincoln.

Danilo Silva, advogado do motorista de aplicativo Sérgio Ricardo Souza Menezes, morador do Corredor da Vitória, e que também foi preso, diz que ele não participou da ação e deveria ser considerado como testemunhas no caso. "Ele estava passando no momento do fato, os outros pediram por socorro, ele de pronto e imediato foi dar socorro. Chegando ao local do fato, ele ligou para a polícia para poder conter a situação, que eles estavam entrando em vias de fato, e apenas aconteceu isso. Meu cliente, inclusive, não era nem para estar aqui como suposto acusado, era para estar como testemunha do fato, porque ele presenciou", afirma o advogado.