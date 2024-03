LINCHAMENTO

Músicos da Osba podem ser exonerados após morte de homem na Vitória? Advogado analisa

Após a prisão preventiva dos quatro suspeitos de participar do espancamento de um homem que resultou em morte no Corredor da Vitória na madrugada do último sábado (23), o caso segue repercutindo, e, nas redes sociais da orquestra, fãs chegaram a cobrar a exoneração do violista Laércio Souza dos Santos e do flautista Lincoln Sena Pinheiro, músicos da Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba). Eles foram suspensos da Osba nesta segunda (25). Mas os músicos podem ser exonerados?