CONTRATOS SUSPENSOS

Osba anuncia suspensão de músicos envolvidos em morte de homem

A orquestra também anunciou o cancelamento do concerto de Páscoa, que aconteceria nesta quinta-feira (28)

Publicado em 25 de março de 2024 às 17:25

Lincoln, é flautista, e Laércio, violista Crédito: Reprodução

A Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba) anunciou a suspensão dos dois músicos da orquestra acusados de espancar até a morte um homem no Corredor da Vitória na madrugada do último sábado (23). A Osba também anunciou o cancelamento do concerto de Páscoa, que aconteceria nesta quinta-feira (28).

Em nota, a Associação Amigos do Teatro Castro Alves (ATCA), gestora da Osba, lamentou a morte do morador de rua e explicou a situação contratual dos dois músicos envolvidos na morte. “Os músicos em questão são contratados pelo regime celetista, que é regulado pela legislação trabalhista brasileira, sendo assim, enquanto os músicos estiverem presos preventivamente, eles terão seus contratos com a ATCA/Osba suspensos”, diz o pronunciamento.

“Neste momento, entendemos que é necessário aguardar o desdobramento das investigações pelas autoridades competentes, respeitando o direito à ampla defesa e o devido processo legal. Pedimos a compreensão do nosso público e da sociedade baiana para que aguardemos o avanço das investigações”, completou.

Relembre o caso

Quatro homens foram presos - entre eles, dois músicos da Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba) - acusados de agredir um homem até a morte na madrugada deste sábado (23), no Corredor da Vitória, em Salvador. O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Estão presos: o flautista Lincoln Sena Pinheiro e o violista Laércio Souza dos Santos, ambos da Orquestra Sinfônica da Bahia; o designer Marcelo da Cunha Rodrigues Machado, namorado de Lincoln, além de Sérgio Ricardo Souza Menezes, que mora no bairro e passava pelo local no momento da agressão que resultou na morte do homem, que não teve a identidade divulgada.

O advogado Vinicius Dantas, que faz a defesa dos músicos e do designer, conta que Lincoln, Marcelo e Laércio foram abordados pelo homem, por volta das 4h, quando deixavam a McDonald's para ir até a casa de Lincoln. O homem simulava estar armado e teria arrancado o cordão de ouro de um deles e o agredido com um soco no rosto. Sérgio, que passava pelo local, teria se juntado ao trio para conter o assaltante. Segundo o advogado, Sérgio não conhecia os músicos.

De acordo com a Polícia Militar, o assalto deu início a uma briga na Avenida Sete de Setembro. Os policiais militares do 18º BPM foram acionados por testemunhas. Ao chegarem ao local, foram informados que quatro pessoas haviam espancado o homem.

Nas redes sociais, testemunhas do crime, que moram no Corredor da Vitória, relataram que pediram para que os homens parassem de agredir a vítima.

Vídeo

A reportagem teve acesso a imagens gravadas durante confusão, que envolveu dois músicos da Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba). No vídeo, é possível ver o violista Laércio Souza dos Santos segurando as pernas do homem e Marcelo da Cunha Rodrigues, namorado do flautista Lincoln Sena Pinheiro, prendendo os braços.

Tanto Lincoln como Sérgio Ricardo Souza Menezes, morador da região que também foi preso por participar da briga, aparecem em pé ao redor dos três. A defesa dos músicos e de Marcelo alega que os três foram vítimas de uma tentativa de assalto, foram agredidos pelo homem e revidaram em legítima defesa. Já a defesa de Sérgio, alega que ele apenas tentou apartar a briga, sem participar de nenhuma agressão.

Apesar disso, os quatro suspeitos, presos em flagrante ainda no sábado, tiveram a prisão preventiva decretada, nesta segunda-feira (25). Vinícius Dantas, que representa os músicos e Marcelo, afirmou que vai recorrer. "A defesa entende que essa decisão não foi justa e por isso vai recorrer dessa decisão", disse.