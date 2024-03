SALVADOR

Projeto do Senai Cimatec com a HP oferece bolsas e notebooks a alunos

Um projeto entre o Senai Cimatec e a multinacional HP vai oferecer uma bolsa-auxílio e um notebook para seis alunos dos cursos de graduação em Engenharia da Computação e Engenharia de Controle e Automação. A empresa é a primeira a aderir ao programa Parceiro Social, que ajuda a viabilizar estudo de alunos com parcerias.

Os alunos dos cursos de graduação já possuem bolsa integral ofertada pelo próprio Senai Cimatec. A proposta do programa é que a iniciativa privada ajude com outras despesas dos estudantes.

A bolsa concedida pela empresa parceira servirá para custear alimentação e transporte durante todo o curso, além do equipamento que permitirá maior independência nos estudos.

A cerimônia que marca o início do programa Parceiro Social vai acontecer nesta quarta-feira (20), no campus-sede do Senai Cimatec, reunindo representantes das duas instituições, além dos alunos beneficiados.