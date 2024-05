UPA Marback ganha serviço de radiologia clínica

“Trabalhamos com foco no cuidado ao paciente com agilidade e resolutividade, por isso fizemos um grande investimento na aquisição de novos e modernos equipamentos de raio-x. Esse é o décimo entregue pela Prefeitura em pouco mais de um ano, possibilitando que os profissionais de saúde disponham de ferramentas que auxiliem de forma qualificada no diagnóstico e tratamento dos nossos cidadãos”, destacou Ana Paula, vice-prefeita e titular da Secretaria Municipal da Saúde (SMS).