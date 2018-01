Bahia abrirá mil vagas para concursos em 2018

Estado vai lançar concursos para a Polícia Civil, PM e Sefaz

Se em 2017 os concursos federais foram suspensos como medida de ajuste fiscal, neste ano o cenário parece ser mais otimista. Isso porque, segundo o ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, os certames voltarão.

Quais? Em nota, o ministério informou que não divulga de forma antecipada para quais órgãos serão destinadas as vagas. Mas os concurseiros baianos não devem perder o ânimo, afinal em âmbito estadual e municipal já dá para se aquecer para as seleções: estão previstas mais de mil oportunidades.

De acordo com a Secretaria da Administração do Estado da Bahia (Saeb), o governo estadual já autorizou alguns certames para este ano. Quem quer fazer carreira na Polícia Civil já pode comemorar: estão previstas mil vagas. Dessas, 880 são para investigador de polícia, 82 para delegado e 38 para escrivão.

A autorização do governador Rui Costa foi divulgada no Diário Oficial do Estado em novembro de 2017. O próximo passo é o recebimento e análise das propostas de empresas organizadoras.

Mais dois órgãos estaduais também devem realizar concurso este ano. A Secretaria da Fazenda (Sefaz) ainda está definindo o perfil da seleção e logo enviará ofícios às organizadoras solicitando propostas. Porém, já foi divulgado o número previsto de vagas.

No total, são 60 para o cargo de auditor fiscal. No mesmo estágio também está o concurso para oficiais da Polícia Militar (PMBA) e do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA). São 17 vagas, sendo que 11 serão destinadas a oficial médico e o restante a oficial dentista.

No que diz respeito ao município, a Secretaria Municipal de Gestão (Semge) também já está se organizando para abrir concursos este ano. De acordo com o órgão, a pretensão é que haja certames para as áreas de Educação e Defesa Civil. Porém, essa é apenas uma previsão, já que o órgão ainda fará uma avaliação sobre a situação financeira do município.

Por outro lado, a modalidade de Regime Especial de Direito Administrativo (Reda) está confirmada tanto na Operação Chuva, da Codesal, quanto nos serviços voltados para o Carnaval.

Federal

Apesar de o Ministério do Planejamento, responsável por autorizar a realização de concursos para a administração pública federal, não ter divulgado quais concursos estão sob análise, a Polícia Rodoviária Federal, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), e os ministérios do Meio Ambiente e do Trabalho confirmaram o envio do pedido de abertura de vagas.

O Ibama afirma que encaminhou a solicitação em maio do ano passado. Nela, a previsão é de 1.630 vagas para cargos de nível médio e superior: 750 para analista ambiental, 610 para técnico administrativo e 270 para analista administrativo. O último concurso do órgão para técnico e analista aconteceu em 2012; já para analista administrativo, foi em 2013.





Concursos com inscrições abertas no país

Instituição/Órgão Prazo Vagas Escolaridade Salário Local de Trabalho Câmara Municipal de Indaiatuba 31/1 31 Fundamental, médio e superior R$ 8.395,08 Indaiatuba-SP Prefeitura de Garça 19/1 66 Superior R$ 3.442,88 Garça-SP Companhia Águas de Joinville (CAJ) 19/1 5 Fundamental, médio e superior R$ 7.964,50 Joinville-SC

Polícia Civil do Rio Grande do Sul 19/1 1.200 Superior R$ 6.366,80 Rio Grande do Sul-RS Prefeitura de Frei Martinho (PB) 19/1 34 Fundamental, médio e superior R$ 4.500,00 Frei Martinho-PB Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência Centro Sul - Cisru 19/1 269 Médio e superior R$ 7.050,00 Minas Gerais-MG Prefeitura de Várzea Grande (MT) 18/1 2678 Fundamental, médio e superior R$ 8.800,00 Várzea Grande-MT Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão (Detran-MA) 18/1 170 Médio e superior R$ 4.400,00 Maranhão Prefeitura de Prado (BA) 18/1 91 Fundamental, médio e superior R$ 3.043,75 Prado-BA Prefeitura de Tanguá (RJ) 18/1 57 Fundamental, médio e superior R$ 4.341,25 Tanguá-RJ Prefeitura de Cabeceira (MG) 17/1 64 Fundamental, médio e superior R$ 10.938,00 Cabeceira-MG Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul (RS) 16/1 5 Superior R$ 21.454,81 Rio Grande do Sul Prefeitura de Cotia (SP) 15/1 136 Superior R$ 4.304,00 Cotia-SP Prefeitura de Ji-Paraná (RO) 14/1 202 Fundamental, médio e superior R$ 9.247,62 Ji-Paraná-RO Prefeitura de Nova Olímpia (PR) 14/1 28 Fundamental, médio e superior R$ 9.840,42 Nova Olímpia-PR Prefeitura de Aratuba (CE) 14/1 10 Médio R$ 1.153,87 Aratuba-CE

Prefeitura de Goioerê (PR) 12/1 40 Fundamental, médio e superior R$ 8.889,99 Goioerê-PR

Prefeitura de São Bernardo (MA) 12/1 220 Fundamental, médio e superior R$ 3.500,00 São Bernardo-MA Câmara Municipal de Balneário Piçarras (SC) 12/1 9 Fundamental, médio e superior R$ 3.500,00 Balneário Piçarras-SC Prefeitura de Luisburgo (MG) 12/1 37 Fundamental, médio e superior R$ 4.473,38 Luisburgo-MG Prefeitura de Tupanciretã (RS) 11/1 67 Fundamental, médio e superior R$ 5.262,64 Tupanciretã-RS Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) 11/1 47 Médio R$ 1.900,00 Minas Gerais Câmara Municipal de Salvador (BA) 10/1 60 Médio e superior R$ 5.751,35 Salvador - BA Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo 3/1 18 Superior R$ 9.585,67 São Paulo