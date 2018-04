Bahia contrata jovem goleiro do Santos

Fernando Castro, de 21 anos, será terceiro goleiro do profissional e servirá ao Sub23

Após a saída de Rafael Santos, o Bahia já tem um novo goleiro. Trata-se de Fernando Castro (ou Fernando Boca), de 21 anos, cria da base do Santos. O atleta era 5º goleiro do tiem paulista e tinha contrato até o final do ano, mas rescindiu para assinar com o Tricolor, que ficará com 50% dos direitos econômicos do atleta. Os outros 50% permanecem com o Peixe.

Nascido em Orlândia-SP, Fernando tem 1,95m e 97kg e começou na base do Botafogo-SP também passando pelo Olé Brasil, ambos de Ribeirão Preto. Com 13 anos, foi obseravdo pelo Santos, aprovado e passou a integrar a divisão de base do clube, onde conquistou diversos títulos, como a Copa Nike Sub-15 de 2012 e o Paulista Sub-17 de 2014.

Fernando, que tem passagem pela seleção brasileira de base, chega também para ser titular do Bahia no Campeonato Brasileiro de Aspirantes (Sub-23), que começa em maio.