Bahia finaliza preparação para o Ba-Vi; veja relacionados

Goleiro Douglas e o lateral João Pedro são as novidades no tricolor

Depois de dez dias apenas treinando, o Bahia está pronto para o primeiro Ba-Vi do ano, neste domingo (18), às 16h, no Barradão. Na manhã deste sábado (17) o técnico Guto Ferreira comandou o último treino no Fazendão e finalizou a prepação para o clássico.

No campo do Fazendão, Guto fez um treino técnico e aprimorou as jogadas de bola parada. Logo após a atividade, o treinador divulgou a lista com os 22 jogadores relacionados para a partida. As novidades são os retornos do goleiro Douglas, que cumpriu suspensão diante do Vitória da Conquista, e do lateral João Pedro, recuperado de lesão.

Sobre o time que começa a partida, o treinador faz mistério e só vai revelar a escalação minutos antes da bola rolar. Com oito pontos, o Bahia está na quinta colocação do Campeonato Baiano, fora da zona de classificação para a semifinal do estadual. Confira os relacioandos:

Goleiros: Douglas e Anderson;

Laterais: Nino Paraíba, João Pedro, Mena e Léo;

Zagueiros: Tiago, Lucas Fonseca, Douglas Grolli e Rodrigo Becão;

Volantes: Gregore, Edson, Elton e Nilton;

Meias: Vinícius, Zé Rafael, Allione e Régis;

Atacantes: Edigar Junio, Elber, Kayke e Júnior Brumado.