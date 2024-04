RETORNO

Serginho retoma parceria com Bernardinho e será auxiliar da seleção masculina de vôlei

Feliz por reeditar a parceria, Bernardinho elogiou seu ex-jogador e disse que o grupo vai ganhar muito com a presença e experiência de um dos atletas mais vitoriosos da modalidade.

"Antes mesmo de eu fazer o convite, ele já havia se colocado à disposição. Ter o Serginho novamente junto à seleção masculina trará um ganho técnico e de experiência. Ele realizou com maestria a função de líbero. Sabe o quanto é difícil atingir os objetivos. Será uma influência positiva e até psicológica", comentou o treinador.

Profundamente identificado com a seleção brasileira, Serginho disse ter ficado feliz com o chamado. E ele promete trabalhar duro para tentar tirar o máximo de cada atleta tanto nos treinos como nos jogos.

"Estou voltando para ajudar de alguma forma. Seja contribuindo com o trabalho no treinamento do sistema defensivo ou para reforçar os valores que sempre tivemos na seleção brasileira.