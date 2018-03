Bahia rescinde com a Umbro e terá marca própria em agosto

Último uniforme será lançado em abril pela agora antiga fornecedora, em homenagem à Rússia

O Bahia vai de fato produzir o seu material esportivo, e a mudança será feita ainda em 2018. Em entrevista exclusiva ao CORREIO, o presidente do tricolor, Guilherme Bellintani, confirmou que vai deixar a Umbro e abrir marca própria, com data prevista de lançamento para agosto.

O nome da marca ainda está em discussão pela diretoria tricolor. A produção será feita pela Bomache, empresa cearense que já fornece o material do Paysandu e do Santa Cruz, clubes que optaram por lançar suas marcas próprias.

“Esta é uma decisão tomada. A Umbro foi muito parceira e fizemos esse acordo da rescisão do contrato. Vamos já nos próximos dias efetivar esse novo modelo que é de marca própria de uniformes”, disse Bellintani.

O concurso para que a torcida desenhe o modelo da futura camisa já é um passo para a mudança: “A Umbro lançará em abril o uniforme da Copa do Mundo (em homenagem à Rússia). Só ele e encerra o ciclo. A partir do segundo semestre, em agosto, teremos a marca própria”.

Bellintani disse que optou pela marca própria para arrecadar mais: “Se fosse um projeto razoavelmente vantajoso, não seria suficiente. Teria que ser muito vantajoso economicamente. E nas nossas contas, vamos multiplicar de três a quatro vezes os royalties (parcela da venda)”.

Para os lojistas e torcedores que desconfiam, Bellintani garante que a Bomache vai dar conta da demanda: “Hoje temos problemas de abastecimento com a Umbro. A Bomache terá talvez o Bahia como clube de maior produção. Conversei muito com Constantino (Júnior), presidente do Santa Cruz, e ele é muito satisfeito”, completou.



Ouça a entrevista de Guilherme Bellintani para o Bate-Pronto Podcast: