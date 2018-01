Bahia troca Tinga por revelação do Fortaleza, de 16 anos

Garoto Isaac, de 16 anos, chega ao tricolor após se destacar na Copa do Nordeste sub-20

O Bahia confirmou mais um reforço, mas dessa vez, para as divisões de base do clube. O garoto Isaac do Fortaleza, de apenas 16 anos, foi envolvido em uma troca com o lateral-direito Tinga, que tinha contrato com o clube até o final da temporada.

Isaac se destacou na Copa do Nordeste sub-20, onde foi observado pela diretoria tricolor. Este ano, disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo time cearense, tendo marcado um gol e dado uma assistência. Ele chega em definitivo para o Bahia, da mesma forma que Tinga, no Fortaleza.

Ano passado, o agora ex-lateral tricolor disputou a Série B pelo Juventude, onde atuou em 21 partidas. No Bahia, desde que chegou no início de 2016, fez 30 jogos, mas ficou marcado por alguns erros individuais e não conseguiu ter sequência na equipe.