Balé Folclórico é grafitado ao vivo no trio de Daniela Mercury

O público que estava no Farol da Barra nesta segunda-feira (12) ovacionou a cantora no circuito Barra-Ondina

Todos de branco, com saias enormes, torsos, panos da Costa. O Balé Folclórico da Bahia foi grafitado ao vivo sob o som de uma versão techno de Ilê Perola Negra. Dois grafiteiros baianos (Gringo e Rodrigo Well) fizeram interferências nos figurinos do balé e de Daniela Mercury, transformando ela numa verdadeira Rainha Tecnológica do Axé. Um show de cores, sob a curadoria de Gringo Cardia, que acaba de fazer a Casa do Carnaval, em Salvador. Assista trechos da apresentação

O público que estava no Farol da Barra nesta segunda-feira (12) ovacionou Daniela no circuito Barra-Ondina. Nesta terça (13), Daniela comemora os 20 anos da Pipoca da Rainha no Circuito do Campo Grande com tema Samba Pra Presidente.

(Fotos: Celia Santos/Divulgação)