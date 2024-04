MOBILIDADE

Trajeto entre Lapa e Rodoviária poderá ser feito de BRT em 16 minutos

Último trecho do sistema foi inaugurado nesta quinta (25)

Gil Santos

Publicado em 25 de abril de 2024 às 16:00

Ônibus do sistema Crédito: Arisson Marinho/ CORREIO

Com a inauguração da última etapa do BRT, realizada nesta quinta-feira (25), o trajeto entre a Lapa e a Rodoviária poderá ser feito de forma expressa em cerca de 16 minutos. Essa foi a estimativa feita pela prefeitura. O trecho entregue foi da região do Parque da Cidade à Estação da Lapa, são 7 km, o maior do modal, e vai atender 15 bairros de Salvador, com 460 mil habitantes. O BRT transportou cerca de 1,2 milhão de passageiros, em março.

São oito novas estações: Cidade Jardim, Vale das Pedrinhas, Rio Vermelho, HGE, Ogunjá, Vasco da Gama, Barris e Lapa. O trajeto passa pelas avenidas Juracy Magalhães e Vasco da Gama, além do Vale do Tororó. Nesta quinta-feira (25), a cerimônia de inauguração começou na Lapa, com um encontro entre o prefeito Bruno Reis (União Brasil), o ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho (MDB), o ex-prefeito ACM Neto (União Brasil) e representantes do governo do estado.

Depois de um encontro com a imprensa, a comitiva seguiu no ônibus do BRT, fez uma parada para conhecer a Estação Vale das Pedrinhas, voltou para os coletivos e encerrou o ato na Estação Cidade Jardim. O prefeito Bruno Reis disse que o sistema todo tem 14 estações e 22km de extensão de piso rígido e concreto. São seis elevados, quatro viadutos e o investimento foi de R$ 795 milhões, sendo R$ 408 de financiamento, R$ 130 da união e R$ 257 da prefeitura.

"Essa obra é muito mais que uma obra de transporte público. Ela vai resolver o problema do transporte em uma região da cidade em que passa sete de cada dez ônibus que circulam na cidade. É um modal de transporte com conforto, segurança e rapidez para o usuário. Vamos transportar 3 milhões de passageiros por dia", disse.

Bruno lembrou que a região por onde passa o BRT sofria com alagamentos e frisou que o BRT faz um traçado e percorre bairros que o metrô na alcança. O ministro das Cidades destacou os benefícios do modal para a vida dos soteropolitanos.

"A gente fica muito feliz de estar aqui trazendo a palavra do presidente Lula, de continuar trabalhando, em Salvador, para que possamos melhorar a qualidade de vida para o povo soteropolitano. Essa obra, além dos números, melhora a qualidade de vida do povo de Salvador, para que as pessoas possam passar menos tempo no trânsito, e estar próximas à família, ir à academia, ir ao cinema, é para isso as obras infraestrutura", disse.

O projeto incluiu obras de macrodrenagem, paisagismo, iluminação e abertura de áreas de lazer com quadras, parques infantis e a maior pista de skate. O BRT tem ciclovias em todo o percurso, mais de 1,3 mil luminárias em LED e 542 postes para reforçar a iluminação pública. Foram plantadas 5 mil árvores no paisagismo ao redor. Já o ex-prefeito ACM Neto lembrou que houve polêmicas quando o modal foi anunciado, mas que hoje é possível ver os benefícios da obra.

"Logo após a transferência do metrô para o Governo do Estado, eu comecei a dialogar e negociar com o Governo Federal o BRT. Foi muito trabalho até conseguir aprovar o projeto, entreguei a primeira etapa na minha gestão e vejo hoje a cidade com esse equipamento maravilhoso. Houve muita dúvida e muita contestação, e agora todos veem os benefícios que o BRT traz para Salvador", afirmou.

O novo trecho do BRT beneficia diretamente a população de 15 bairros pelos quais ele passa: Santa Cruz, Candeal, Chapada do Rio Vermelho, Vale das Pedrinhas, Brotas, Horto, Engenho Velho da Federação, Acupe de Brotas, Engenho Velho de Brotas, Federação, Garcia, Tororó, Barris, Nazaré e Centro. Além disso, é possível realizar a integração com outros modais por meio do Salvador Card, como o Metrô e os ônibus convencionais.

Nova linha

Uma nova linha do BRT entrou em operação assistida, nesta quinta-feira (25). A B4 faz a ligação entre as estações Pituba e Lapa, com viagens nos dois sentidos. Neste primeiro momento, a operação será de observação e ajustes, com avaliações a cada 15 dias.

Segundo a prefeitura, 44 ônibus estão operando no sistema. Para este ano, o BRT terá o acréscimo de mais 58 veículos, incluindo modelos maiores, de 15 metros, e ônibus articulados, de 18 metros. Todos serão equipados com ar-condicionado e terão acessibilidade completa.

Em breve, começam a rodar também as linhas B5, entre a Rodoviária e a Lapa, e a B6, ligando a Lapa ao aeroporto pela orla, por meio do BRS que está sendo implementado. Ao final desta fase piloto, o trajeto entre a Rodoviária e a Lapa será feito em cerca de 16 minutos.

O BRT de Salvador completou um ano de operação em 30 de setembro do ano passado, quando alcançou a marca de 10 milhões de passageiros transportados. O sistema é pioneiro no país no uso de ônibus elétricos e inaugurou em 2023 o maior terminal público de recarga elétrica de veículos do Brasil.

Confira as linhas do BRT:

B1 - entre a Rodoviária e a Pituba, pela Avenida ACM;

B2 - entre a Rodoviária e o Itaigara;

B3 - Entre a Rodoviária e a Pituba, pelo Caminho das Árvores;

B4 - entre a Estação Pituba e a Lapa (em fase de teste);

B5 - entre a Rodoviária e a Lapa (ainda não entrou em operação);