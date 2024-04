NOVO ESPAÇO

Reformada pela prefeitura, praça no Imbuí é novo ponto de encontro em Salvador

Bruno Reis entregou equipamento na noite de quarta

Da Redação

Publicado em 25 de abril de 2024

Bruno Reis entregou espaço nesta quarta Crédito: Valter Pontes/Secom PMS

A prefeitura entregou, na noite da quarta-feira (24), a requalificação da Praça Nossa Senhora Aparecida, no Imbuí. O espaço, que teve projeto da Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF) e um investimento superior a R$2 milhões, agora dispõe de uma infraestrutura que atende tanto moradores quanto comerciantes locais.

O prefeito Bruno Reis destacou que a requalificação do espaço trouxe solução para agradar a frequentadores e permissionários, dando condições de trabalho às pessoas. A primeira resolução para a área, lembrou, foi feita anos atrás, com a criação do Food Park, onde na época foram remanejados 30 permissionários para atuar no local. Com a entrega da praça, a prefeitura fecha o ciclo de intervenções que buscavam o fortalecimento do comércio com ordenamento.

“Quando os trabalhadores foram remanejados para o Food Park passaram a garantir a renda e o sustento das suas famílias trabalhando com dignidade. Este foi nosso primeiro projeto. Já havíamos reformado esta praça e percebemos que havia espaço para fazer quiosques e trazer parte dos food trucks que ficaram para estes quiosques. E é isto que fizemos entregando nesta noite nove quiosques, 13 barracas e 11 food trucks que vão ficar trabalhando aqui”, detalhou.

Reis destacou ainda que a obra se soma a tantas outras entregues na região e que vem mudando a forma com que o soteropolitano se relaciona com a cidade. O gestor municipal aproveitou para autorizar obras de passeio e meio-fio na região do Marback e que deverá ter investimento de R$200 mil.

O prefeito anunciou ainda que, em breve, voltará ao bairro para inaugurar uma unidade de ensino em parceria com a Associação de Amigos do Autista da Bahia (AMA-BA), que será dedicada ao atendimento de crianças do espectro autista e que deverá contemplar mil crianças.

Novo projeto

A presidente da FMLF, Tânia Scofield, contou que o projeto foi elaborado com a participação dos comerciantes e moradores para que fosse mais assertivo possível no cotidiano. Além disso, outro projeto foi desenvolvido para a área que ainda não é utilizada em trecho próximo à praça, na Avenida Jorge Amado.

“Serão obras depois dos quiosques até o fim do canteiro. Assim a gente traz uma nova praça de esporte e lazer com todos os equipamentos necessários. Ou seja, a gente fecha toda essa área do Imbuí com área de lazer e esportes para a população", finalizou.

Intervenções

Na Praça Nossa Senhora Aparecida foi executada a recuperação dos passeios e do meio-fio, que agora é em granito e conta com acessibilidade. Também foi feita a manutenção em três pergolados em eucalipto e no guarda-corpo em inox, reforma dos banheiros que ganharam acessibilidade e drenagem. Na via marginal também foi executada a instalação de faixa de pedestres elevada, para dar maior segurança aos transeuntes.

A praça também ganhou atrativos como parque infantil com piso emborrachado, academia de saúde e espaço de convivência. Todos estes itens com padrão da Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador (Desal) que produz os itens em sua própria fábrica, reduzindo custos para a cidade e entregando produtos aos soteropolitanos com qualidade superior.

De acordo com a Diretoria de Iluminação Pública (Dsip), também houve um investimento de R$150 mil em equipamentos de iluminação. Foram instalados no local 24 postes de fibra, 24 luminárias LED decorativas e seis luminárias padrão. Foi feita também a execução de obras de infraestrutura elétrica, permitindo que permissionários e moradores possam usufruir do espaço com boa luminosidade.

Aprovação popular

Moradora do Imbuí desde 1982, a aposentada Aidil Santos celebrou a entrega do espaço e parabenizou a prefeitura pela iniciativa. “Vi a transformação dessa área porque quando cheguei aqui havia apenas os prédios. Com esta praça organizada está sendo muito bom e gratificante, porque a gente pode passear à vontade em um espaço bonito”, afirmou.

O presidente da Associação dos Comerciantes do Imbuí, Marcos do Carmo, aprovou a requalificação da praça. Ele destacou o trabalho que a gestão executou para fomentar os pequenos negócios na região.