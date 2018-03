Bandidos encapuzados invadem hospital e matam suspeito de assaltar pedágio

Assalto teve um PM baleado e motorista morto atropelado

Duas pessoas morreram e um policial militar foi baleado após assalto à praça de pedágio em Candeias, na noite de quarta-feira (28). Uma das pessoas mortas foi um dos suspeitos de ter participado do assalto. O rapaz, de 18 anos, que não teve o nome divulgado, foi morto depois que bandidos invadiram o Hospital Ouro Negro, em Candeias, e o executaram. O homem estava sendo vigiado por PMs que deixaram o posto momentos antes, para auxiliar outros colegas, segundo a Polícia Militar.

"Policiais militares da 10ª Companhia Independente da Polícia MIlitar (Candeis) foram acionados pelo Centro Integrado de Comunicações (Cicom) para apoiar outra guarnição que estava em confronto com um grupo de indivíduos no distrito de Passagem dos Teixeiras, por volta das 2h da madrugada de quinta-feira (29). Os militares deixaram o Hospital do Ouro Negro, onde faziam a custódia do homem suspeito de participar do roubo na praça do pedágio da rodovia Canal de Tráfego, em Candeias, e foram atender a ocorrência", afirmou a PM, em nota.

Após a saída da equipe de policiais, homens armados invadiram a unidade de saúde, renderam os funcionários, posicionando todos de costas para eles, executaram o custodiado e, em seguida, fugiram

Os militares foram chamados para retornar e impedir a fuga dos envolvidos no crime, porém ninguém foi encontrado.

Assalto

Em nota, a Concessionária Bahia Norte, que administra a rodovia, informou que os criminosos renderam a equipe de vigilância por volta de 19h50 e assaltaram os motoristas e as cabines da praça de pedágio localizada no km 11 da rodovia Canal de Tráfego. Na ação, além do PM baleado, um motorista foi atropelado e morrreu.

A Bahia Norte informou que o motorista, morto durante a ação criminosa, teve o veículo tomado de assalto e acabou atropelado pelos bandidos, que fugiram em outro carro de passeio.

"As guarnições fizeram rondas na região para localizar os demais criminosos, que até o momento não foram encontrados", disse a PM. A Polícia Civil investiga o caso.

Vídeo registrou a ação criminosa:



Confira na íntegra a nota da Concessionária Bahia Norte:

"A Bahia Norte informa que, às 19:52h desta quarta-feira (28), bandidos renderam a equipe de vigilância da Concessionária e assaltaram os motoristas e as cabines da praça de pedágio localizada no Km 11 da rodovia Canal de Tráfego, em Candeias. Policiais Militares que passavam pelo local surpreenderam os bandidos, o que resultou em troca de tiros. Durante a ação, um motorista teve o veículo tomado de assalto e acabou sendo atropelado e morto pelos bandidos, que fugiram em outro carro de passeio. A Bahia Norte está colaborando com as autoridades competentes que atuam na investigação do caso."