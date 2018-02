Barreiras de trânsito para o Carnaval terminam de ser montadas hoje (8)

Para superintendente de Trânsito, as barreiras são fundamentais para o andamento seguro do Carnaval

As barreiras de trânsito fixas - de prismas de concreto - montadas pela Transalvador para isolar os circuitos Barra-Ondina, Centro e Pelourinho já estão sendo fechadas. Até o meio-dia desta quinta-feira (8), as áreas por onde passarão trios elétricos e foliões estarão prontas, impedindo o fluxo de veículos, para a abertura oficial do Carnaval 2018, logo mais. Todas serão reabertas na quarta-feira de Cinzas (14), a partir das 13h.

Já as barreiras móveis, armadas com cavaletes e com a presença de agentes de trânsito, fechando as áreas do entorno dos circuitos e liberando passagem apenas para moradores e prestadores de serviços, estarão bloqueadas diariamente a partir das 13h, sendo reabertas às 5h do dia seguinte.

Bloqueio das ruas do Centro de Salvador, um dos circuitos da folia (Foto: Bruno Concha/Secom)

De acordo com Fabrizzio Muller, superintendente da Transalvador, as barreiras são fundamentais para a segurança do evento, estrategicamente posicionadas para proteger os foliões e melhorar a fluidez do trânsito. “Algumas pessoas questionam o fluxo intenso no entorno das barreiras, entretanto não se lembram que, antes de existir o atual modelo de trânsito durante o Carnaval, as consequências eram bem piores”, frisou.

“Em 2013, o congestionamento registrado tinha repercussão negativa até a área da Av. Paralela, região do Iguatemi, Bonocô e Garibaldi, entre outras vias locais. Hoje, alcança as adjacências dos circuitos”, complementou Fabrizzio.

Fecham o circuito Barra-Ondina 39 barreiras fixas e 33 barreiras móveis, somando 72 barreiras. No entorno dos circuitos Centro e Pelourinho, são 41 barreiras de trânsito, sendo 18 fixas e 23 móveis. No total, 113 barreiras impedem a entrada e saída de veículos para a segurança de foliões e condutores, e melhor fluidez do trânsito.

Confira abaixo as barreiras:

Circuito Dodô - Barra / Ondina:

Barreiras Fixas, a partir das 4h do dia 08 até as 13h do dia 14 de fevereiro de 2018.

BF 01 - Avenida Oceânica / Rua Dom Marcos Teixeira;

BF 02 - Avenida Oceânica / Rua Alfredo Magalhães;

BF 03 - Avenida Oceânica / Rua Professor Lemos de Brito;

BF 04 - Avenida Oceânica / Rua Marquês de Caravelas;

BF 05 - Avenida Oceânica / Rua Francisco Otaviano;

BF 06 - Avenida Oceânica / Professor Fernando Luz;

BF 07 - Avenida Oceânica / Rua Leoni Ramos;

BF 08 - Avenida Oceânica / Rua Dr. Artur Neiva;

BF 09 - Avenida Oceânica / Rua Carlos Chiacchio (estrutura da PM);

BF 10 - Avenida Oceânica / Rua José Sátiro de Oliveira (parte baixa);

BF 11 - Travessa Marques de Leão / Rua Afonso Celso;

BF 12 - Avenida Reitor Miguel Calmon / acesso à Avenida Centenário;

BF 13 - Avenida Centenário / Retorno próximo ao 5º Centro de Saúde;

BF 14 - Avenida Centenário / Rua Deocleciano Barreto;

BF 15 - Avenida Centenário / Rua Augusto Frederico Schmidt;

BF 16 - Avenida Centenário / retorno próximo ao Calabar, sentido Barra;

BF 17 - Avenida Centenário / retorno após o Calabar, sentido Barra;

BF 18 - Avenida Centenário / Rua Juiz Rosalvo Torres / Rua Desembargador Baldoino Andrade;

BF 19 - Rua José Sátiro de Oliveira / Rua Guadalajara (estaca);

BF 20 - Avenida Oceânica / Rua Prof. Sabino Silva X Rua N (Largo do Camarão);

BF 21 - Avenida Oceânica / Acesso à Marginal (antigo Salvador Praia Hotel);

BF 22 - Avenida Oceânica / Rua Baependi (posto de Combustível);

BF 23 - Rua Professor Sabino Silva (Largo do Camarão) / Avenida Presidente Vargas (Rua N), sentido Ondina;

BF 24 - Rua Dr. Oswaldo Ribeiro / Rua Dr. Helvécio Carneiro Ribeiro;

BF 25 - Rua Dr. Oswaldo Ribeiro / Rua Baependi;

BF 26 - Avenida Adhemar de Barros / Rua Dr. Oswaldo Ribeiro (Rua N);

BF 27 - Rua Almirante Barroso / Rua Odorico Odilon (Federação);

BF 28 - Avenida Adhemar de Barros / Rua Senta Púa;

BF 29 - Avenida Adhemar de Barros / Av. Anita Garibaldi;

BF 30 - Avenida Adhemar de Barros / Av. Anita Garibaldi (Posto de Combustível);

BF 31 - Rua Macapá / Rua Raymundo Pereira de Magalhães – Instituto Pestalozzi (Mista);

BF 32 - Avenida Oceânica / Vila Matos;

BF 33 - Avenida Anita Garibaldi / Rua Eurycles de Mattos / Vila Matos;

BF 34 - Avenida Anita Garibaldi / saída do estacionamento do Hospital Jorge Valente em direção ao Alto de Ondina;

BF 35 - Avenida Anita Garibaldi / Retorno Banco Central 1;

BF 36 - Avenida Anita Garibaldi / Retorno Banco Central 2;

BF 37 - Avenida Adhemar de Barros / Travessa Macapá;

BF 38 - Rua Nossa Senhora de Fátima / Rua Macapá – em “L” (Teatro ISBA);

BF 39 - Avenida Oceânica / Rua Bartolomeu de Gusmão.





Barreiras Móveis (BM), a partir das 13h do dia 08 até as 13h do dia 14 de fevereiro de 2018:

BM 01 - Rua Djalma Ramos / Rua Deocleciano Barreto;

BM 02 - Rua Manuel Barreto / Rua Dr. Antônio Rocha (sentido Rua Rio Pedro);

BM 03 - Rua da Graça / Rua Oito de Dezembro;

BM 04 - Rua da Graça / Rua Eng. Souza Lima;

BM 05 - Largo da Vitória / Corredor da Vitória;

BM 06 - Largo da Vitória / Ladeira da Barra;

BM 07 - Avenida Princesa Isabel / Retorno após canteiro central;

BM 08 - Avenida Princesa Isabel / saída da Rua Oito de Dezembro;

BM 09 - Avenida Sete de Setembro (Ladeira da Barra) / Avenida Princesa Isabel (Porto da Barra);

BM 10 - Avenida Sete de Setembro / Rua Barão de Itapuã;

BM 11 - Rua Cesar Zama / Rua Prof. Lemos de Brito;

BM 12 - Rua Afonso Celso / Rua Prof. Lemos de Brito;

BM 13 - Rua Miguel Bournier / Rua Marquês de Caravelas / Rua Afonso Celso;

BM 14 - Rua Airosa Galvão / Rua Miguel Bournier;

BM 15 - Avenida Centenário / Último retorno;

BM 16 - Avenida Centenário / Rua Prof. Sabino Silva (Shopping Victória Center);

BM 17 - Avenida Centenário / Rua Juiz Rosalvo Torres (Praça);

BM 18 - Avenida Centenário / Rua Juiz Rosalvo Torres (novo acesso);

BM 19 - Avenida Centenário / Rua Ranulfo Oliveira (Calabar);

BM 20 - Avenida Centenário / Rua Martagão Gesteira / Djalma Ramos;

BM 21 - Avenida Centenário / Primeiro retorno após o Calabar, sentido Barra;

BM 22 - Avenida Centenário / Acesso ao Shopping Barra;

BM 23 - Avenida Centenário / Retorno compartilhado;

BM 24 - Rua Prof. Sabino Silva (Largo do Camarão) / Rua Dr. Oswaldo Ribeiro (Rua N);

BM 25 - Avenida Adhemar de Barros / Travessa Baependi;

BM 26 - Avenida Adhemar de Barros / Rua Prof. Edgard da Mata;

BM 27 - Avenida Anita Garibaldi / Rua Prof. Edgar da Mata;

BM 28 - Avenida Oceânica / Rua Senta Pua;

BM 29 - Avenida Oceânica / Eurycles de Mattos (curva da Paciência);

BM 30 - Ladeira do Jardim Zoológico / em frente à entrada do Jardim Zoológico;

BM 31 - Rua Macapá / Raymundo Pereira de Magalhães – Instituto Pestalozzi (mista);

BM 32 - Avenida Oceânica / Avenida Adhemar de Barros (Praça Bahia Sol/ISBA);

BM 33 - Avenida Anita Garibaldi / Rua do Corte Grande.





Circuitos - Osmar e Batatinha / Centro e Pelourinho

Barreiras Fixas (BF), das 12h de quinta-feira, dia 08/02, até 13h do dia 14 de fevereiro de 2018.

BF 01 - Avenida Sete de Setembro / Rua Banco dos Ingleses (pista à esquerda);

BF 02 - Avenida Sete de Setembro (Caixa Econômica) / Rua Clovis Spínola;

BF 03 - Avenida Sete de Setembro / Rua Pedro Autran;

BF 04 - Avenida Sete de Setembro / Rua da Forca;

BF 05 - Avenida Sete de Setembro / Rua do Paraíso;

BF 06 - Avenida Sete de Setembro / Largo de São Bento;

BF 07 - Rua Carlos Gomes / Acesso compartilhado para o Largo Dois de julho;

BF 08 - Rua Carlos Gomes (PROCON) / Rua da Faísca;

BF 09 - Rua Carlos Gomes / Rua Horário Cesar;

BF 10 - Av. Joana Angélica / Praça da Piedade (Instituto Histórico Geográfico);

BF 11 - Rua da Ajuda / Rua do Tira Chapéu;

BF 12 - Rua do Saldanha / Rua do Tijolo (Rua 28 de Setembro);

BF 13 - Ladeira da Praça / Rua do Saldanha (lado direito);

BF 14 Rua do Saldanha / Rua Guedes de Brito;

BF 15 Rua Carlos Gomes / Ladeira Santa Tereza;

BF 16 Rua Carlos Gomes / Tv. Jônatas About;

BF 17 Rua da Ajuda / Rua do Tesouro;

BF 18 Rua da Ajuda / Rua das Vassouras;

Barreiras Móveis (BM) também das 12h de quinta-feira, dia 08/02, até 13h do dia 14 de fevereiro de 2018.

BM 01 - Rua Banco dos Ingleses / Rua Gamboa de Cima;

BM 02 - Rua Banco dos Ingleses / Av. Sete de Setembro (pista da direita);

BM 03 - Ladeira do Gabriel / Ladeira dos Aflitos;

BM 04 - Rua Tuiuti / Rua Carlos Gomes;

BM 05 - Largo do Campo Grande / Corredor da Vitória;

BM 06 - Vale do Canela / Viaduto Menininha do Gantóis;

BM 07 - Rua Basílio da Gama / Via Marginal Av. Reitor Miguel Calmon;

BM 08 - Rua João das Botas / Rua Leovigildo Filgueiras (TCA);

BM 09 - Rua Leovigildo Filgueiras / Rua Com. José A. Ferreira;

BM 10 - Rua Padre Feijó / Rua Com. Horácio Urpia Júnior;

BM 11 - Rua Politeama de Baixo / Colégio Idéia;

BM 12 - Rua Politeama de Cima / Rua Direita da Piedade;

BM 13 - Av. Vale dos Barris / Rua Clóvis Spínola;

BM 14 - Av.Joana Angélica / Travessa Américo Simas;

BM 15 - Av. Joana Angélica / Rua da Mouraria;

BM 16 - Av. Joana Angélica / Rua da Mangueira;

BM 17 - Rua do Paraíso / Rua Américo Simas;

BM 18 - Rua Da Ajuda / Ladeira da Praça / Rua José Gonçalves;

BM 19 - Rua Padre Augustinho Gomes / Ladeira do Pelourinho;

BM 20 - Baixa dos Sapateiros / Rua Padre Augustinho Gomes;

BM 21 - Rua José Joaquim Seabra / Rua do Tijolo (SEMOP);

BM 22 - Ladeira da Montanha (parte baixa) / Rua Pinto Martins;

BM 23 - Ladeira da Montanha (parte alta) / Praça Castro Alves.