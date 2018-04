BBB18: Wagner é eliminado com 59,60% dos votos

Ele superou a Família Lima na berlinda da semana

O artista visual Wagner foi eliminado do BBB18 nesta terça-feira (8) com 59,60% dos votos, em paredão confra a Família Lima, que ficou com 40,50% da votação.

Antes de anunciar o resultado, Tiago Leifert perguntou para quem Wagner torceria. Ele disse Gleici, Paula e Viegas. Pressionado para escolher apenas um, ele elegeu a acreana como favorita na casa. Já eliminado, ele usou o testamento do reality para proteger Gleici, que, assim, não poderá ser cortada da prova do líder.

Wagner foi indicado à berlinda pelo sírio Kaysar. "Chegamos agora a um ponto agora do jogo em que nos conhecemos mais. Eu via as pessoas de outro jeito. Hoje já consegui pensar e conhecer melhor, e mudei um pouco a maneira como vejo as coisas. Mas meu voto não será surpresa pra ninguém. Voto no Wagner", explicou o brother.

A votação da casa terminou em empate entre a Família Lima e Viegas e o líder desempatou mandando pai e filha para a berlinda. A decisão irritou bastante os emparedados.

Na casa, Wagner foi líder uma vez, com Breno - os dois indicaram Kaysar, que acabou sendo responsável por mandar o brother ao paredão esta semana . Ele fez uma amizade forte com Viegas e acabou se envolvendo com Gleici. Ela roubou um selinho dele e o romance demorou a engatar, mas acabou rolando.

Wagner e Gleici se envolveram na casa (Foto: Divulgação/GShow)