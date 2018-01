Biometria será mantida mesmo que meta de 80% não seja alcançada

TRE diz que meta em Salvador não está vinculada à efetivação de cadastros

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-BA) esclareceu, nesta quinta-feira (11), que é falsa a informação de que o cadastramento biométrico não será válido nas Eleições 2018 caso não seja atingida a meta de coleta das digitais de 80% do eleitorado soteropolitano. A informação tem circulado nas redes sociais nas últimas semanas. Até o momento, 60% dos eleitores realizaram o cadastramento. O objetivo a ser atingido, até 31 de janeiro, é de 80% do eleitorado biometrizado.

O tribunal enfatizou que a biometria continua sendo obrigatória para as eleições do próximo mês de outubro e não deverá haver prorrogação do prazo, conforme vem sendo afirmado reiteradas vezes pela Presidência do órgão. Os eleitores que não atenderem à convocação da Justiça Eleitoral até dia 31 terão seus títulos cancelados.

Os procedimentos para a regularização do título eleitoral daqueles que tiverem o documento cancelado deverão ser publicados após a homologação da revisão biométrica. A confirmação será definida em sessão da Corte Eleitoral baiana após a conclusão dos trabalhos. Em Salvador, cerca de 800 mil eleitores ainda podem ter seus títulos cancelados.