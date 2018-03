Boate San Sebastian vai mudar para a pirâmide do Rio Vermelho

A boate San Sebastian vai deixar a Rua da Paciência e se instalar na Rua João Gomes, no mesmo bairro do Rio Vermelho. Zé Augusto Vasconcellos e André Gagliano Magal, donos da marca, vão levar o clube noturno para o prédio conhecido como pirâmide de vidro. O espaço, que atualmente abrigava as boates Zero e XYZ, será todo reformado e terá projeto de iluminação assinado por Lonardi Dona, o mesmo que desenvolveu os projetos da própria San e dos clubes paulistas D-Edge e The Week.



André Magal e Zé Augusto planejam mudar toda a programação das festas na nova casa

*Dívida herdada

Com a aquisição da pirâmide, Zé Augusto e André Magal não assumem apenas a gestão do imóvel como também a dívida acumulada pelo empreendimento que era administrado por Daniel Requião, filho de Mônica Moura e enteado de João Santana, o Patinhas, donos do negócio e marqueteiros dos ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff, que foram presos na Operação Lava Jato.

*Prejuízos acumulados

A pirâmide do Rio Vermelho, que foi projetada pelo arquiteto João Filgueiras Lima (Lelé) e construída em tempo recorde pelo casal de marqueteiros para abrigar a livraria Tom do Saber, o restaurante Tom do Sabor e a pizzaria Piola, nunca foi exatamente um sucesso. Ao longo dos anos, o empreendimento foi acumulando dívidas e os proprietários começaram a alugar seus espaços para outros negócios. Sem bala na agulha, depois do bloqueio dos bens do casal, Requião decidiu passar o elefante branco adiante e se livrar dos prejuízos. “Estou saindo do negócio”, limitou-se a dizer.

Baixa temperatura

A antiga Vila da Barra, onde funciona os restaurantes Pereira, Toro e a Bravo Burger, vai ganhar um bar. Trata-se da Toca da Onça, um bar especializado em cervejas que tem como parceiros a cervejaria Colorado e os empresários Gustavo Baiardi, Marcelo Rangel e Rodrigo Gomes, donos do Pereira. O espaço terá uma área batizada de Beer Cave, que é uma câmara frigorífica onde os clientes poderão degustar os mais de 60 rótulos com temperatura a vários graus abaixo de zero, vestidos com roupas especiais que serão oferecidas pela casa. A inauguração será nesta quinta-feira (15), às 19h30. Boa pedida para quem quer fugir do calor e se sentir um urso polar.

Beira mar

A área verde do Tivoli Ecoresort foi o local escolhido pelo diretor João Eça para o jantar seguido do show do cantor americano Michael Bolton, no sábado último, na Praia do Forte. Dentre as centenas de convidados estava o apresentador Roberto Justus, acompanhado da bela Ana Paula Siebert. O publicitário é velho conhecido do staff do hotel. Vira e mexe, ele dá uma escapadinha da agitação de São Paulo para relaxar no hotel.



Maria e Alexandra Eça Pinheiro, filha e mulher do diretor do Tivoli João Eça, ajudaram a recepcionar os convidados

Boa causa

Marienne de Castro aderiu à filantropia. A cantora será a estrela da próxima edição do Jantar do Bem, evento que acontece desde 2016 para arrecadar fundos para o Hospital Martagão Gesteira. Neste sábado, dia em que a instituição completa 53 anos, a cantora fará sua primeira visita ao local.

3 X 4 GENTE BOA



O ator Kadu Veiga está no elenco de Romeu e Julieta, seu quarto musical

Nascido em Salvador há 35 anos, o ator Kadu Veiga está trilhando uma carreira de sucesso nos grandes musicais produzidos no Brasil. O baiano, que estreou no gênero sob a direção de Fernando Guerreiro na segunda montagem do espetáculo Os Cafajestes, de Aninha Franco, está no elenco do musical Romeu & Julieta, que estreou no último final de semana, no Rio de Janeiro. Para interpretar o príncipe Escalus, o artista mudou a cor do cabelo e da barba para um tom louro platinado. Apesar de se considerar adaptado, o ator não perde o vínculo com a Bahia. Sua expectativa é que a peça rode o Brasil depois das temporadas no Rio e São Paulo e que aporte em Salvador como aconteceu com outros dois outros espetáculos musicais em que atuou: S'imbora - A história de Wilson Simonal, e Mamonas Assassinas - o musical. “É sempre uma emoção diferente quando a gente se apresenta na nossa terra”, diz. Desde que migrou para o Sudeste o artista nunca ficou sem trabalho. Entre uma montagem e outra ele ainda encontra tempo para pequenas participações em novelas, tanto na Record como na Globo, e em seriados de TV como aconteceu no ano passado em Mister Brau.

Por trás da cena

Daniela Mercury vai trocar o palco pelos bastidores. A cantora vai dirigir o cunhado Marcelo Quintanilha (marido de Vânia Abreu), no espetáculo Caju, que celebra os 60 anos de nascimento de Cazuza. O show é baseado no álbum homônimo de Quinta (como é conhecido), lançado em janeiro último. A estreia em Salvador será no dia 26 de abril, no Teatro Jorge Amado. No repertório, clássicos de Cazuza como Blues da piedade e Codinome beija-flor, com uma nova roupagem musical.



O músico Marcelo Quintanilha estreia show de álbum tributo a Cazuza

Mais +

As duas salas do complexo de cinemas do Shopping da Bahia ficaram lotadas para a sessão de pré-estreia do documentário A Luta do Século, de Sérgio Machado, na última segunda-feira. Os fãs de Holyfield e Todo Duro torciam na platéia na hora dos embates como se estivessem diante do ringue. O filme entra em cartaz amanhã. Aplausos!

Menos -

Está na hora dos proprietários do mostrengo do Salvador Praia Hotel dá um destino para aquele esqueleto que enfeia a cidade e oferece perigo a quem transita por ali. Nos últimos anos, o prédio serviu exclusivamente para ancorar as estruturas dos camarotes no Carnaval.