Bruna Marquezine usa vestido de noiva em festa de réveillon

Vestido faz parte da coleção para noivas da estilista Helô Rocha

Durante as festas de ano-novo, vestidos fluidos, com comprimento longo e saias transparentes foram tendência - a grande maioria deles na cor branca, como manda a tradição. Uma das fashionistas que apostou nesse estilo foi Bruna Marquezine, que passou o réveillon em Fernando de Noronha ao lado do seu namorado, o jogador Neymar, e amigos como Bruno Gagliasso, Giovanna Ewbank e Izabel Goulart.



O que chamou atenção no look da atriz é que ele faz parte da coleção de noiva da estilista Helo Rocha. O vestido de alças finas possui recortes na cintura e no comprimento da saia, que deixam tiras de pele à mostra, e um detalhe de renda nas costas. Para deixar a produção mais leve, Bruna optou por usá-lo com uma hot pant, sem o forro do modelo original.

Uma publicação compartilhada por Bruna Marquezine ♡ (@brumarquezine) em 2 de Jan, 2018 às 7:22 PST

Namoro de volta?

O casal BruMar vive (mais uma vez). Depois de ter sido flagrado aos beijos com Bruna Marquezine em Fernando de Noronha, onde passam o Réveillon, o jogador Neymar se declarou para a atriz em seu perfil no Instagram.

Ele postou uma imagem feita pelo fotógrafo Raul Aragão. Na foto, ele aparece beijando Bruna na boca. "Quando vi, já estava nos teus braços ... love u pretinha", escreveu o jogador. O casal BruMar iniciou o namoro em outubro de 2012.

O retorno do casal chamou a atenção dos fãs e dos amigos de Neymar. O apresentador Tiago Leifert bricou: "Já tô comemorando o hexa". O cantor Leo Santana também deixou uma mensagem: "Ave-maria. Agora quieta hermano, por gentileza rsrs!". "Deus abençõe!! Não existe nada mais forte do que o Amor", disse Thyane Dantas, esposa de Wesley Safadão.

Reencontro

O jogador de futebol chegou a embarcar para Barra Grande, no sul da Bahia, junto com seu filho, David Lucca, mas logo foi para Noronha, onde a atriz Bruna Marquezine já curtia os últimos dias do ano.

Em fotos de uma festa pré-Réveillon em que os dois estavam, o casal "BruMar" aparece dançando bem perto um do outro - e em algumas fotos a impressão que fica é que houve trocas de beijos. As imagens foram registradas na festa Borogodó.