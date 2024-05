AJUDA NO RS

Ex-BBB Cezar Black está trabalhando como enfermeiro voluntário no Rio Grande do Sul

O baiano se junta a outros ex-integrantes do reality nos cuidados às vitimas das enchentes

Da Redação

Publicado em 10 de maio de 2024 às 21:20

O ex-BBB Cezar Black está no Rio Grande do Sul como enfermeiro voluntário Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O baiano Cezar Black, ex-participante do Big Brother Brasil (BBB), está trabalhando como enfermeiro voluntário no Hospital Nossa Senhora das Graças, no município de Canoas, no Rio Grande do Sul. Black viajou nesta quinta-feira (9), para ajudar nos cuidados às vitimas das enchentes do Rio Grande do Sul.

O ex-BBB publicou uma foto no aeroporto e pegou dois voos para conseguir chegar até Florianópolis. “Vamos com Deus”, escreveu ele ao fazer a publicação em uma rede social. Como o aeroporto de Porto Alegre está fechado por conta dos alagamentos pela capital gaúcha, Black foi até Santa Catarina e seguiu de carro até o destino final.

No entanto, o baiano não foi o único baiano a se voluntariar para ajudar no sul do país. Além de Cezar Black, as médicas Thelma, Marcela Mc Gowan e Amanda viajaram para o Rio Grande do Sul para ajudar como voluntárias em hospitais e abrigos das cidades afetadas pelas chuvas.

Outro que foi para o Rio Grande do Sul é o campeão da atual edição do BBB, o baiano Davi Brito, que tem sido hostilizado por moradores em um abrigo da cidade de Canoas. Nos vídeos que circulam nas redes sociais, os sulistas alegaram que o ex-BBB queria "fazer mídia" em cima da tragédia.

Um desses momentos é possível observar Davi fazendo registros no celular e alguns homens começaram a gritar, fazendo com que o baiano se afastasse para se proteger. Outras pessoas seguraram quem estava irritado com o milionário.

Essa não é a primeira polêmica envolvendo a situação do Rio Grande do Sul. Há alguns dias, Davi disponibilizou a chave Pix pessoal para receber dinheiro e fazer as compras. No entanto, a todo momento Davi tira print e publica cada compra feita para os seguidores.

Após transformar a tragédia no Rio Grande do Sul em um reality show, o ex-BBB Davi é escorraçado por moradores.pic.twitter.com/TJPoZnw57E — PAN (@forumpandlr) May 10, 2024