Chuva no RS: Confira pontos de coleta em Shoppings de Salvador e RMS; veja quais itens levar

Alimentos de cesta básica, água mineral, produtos de higiene pessoal e roupas estão entre os itens aceitos

Da Redação

Publicado em 10 de maio de 2024 às 18:21

Enchente no Rio Grande do Sul Crédito: Divulgação/Fepam

As enchentes que atingem o estado do Rio Grande do Sul já provocaram 113 mortos, além de 146 pessoas desaparecidas e 337.116 desalojadas. Para ajudar as vítimas do desastre climático, moradores de Salvador e RMS podem se dirigir aos shoppings para contribuir com doações.

O CORREIO listou pontos de coleta em Salvador e os itens que estão sendo recebidos em cada local. Confira:

Shopping da Bahia

O Shopping da Bahia está recebendo alimentos de cesta básica, água mineral, produtos de higiene pessoal, material de limpeza seco, itens de cama, mesa e banho, medicamentos e ração para pets.

As doações podem ser realizadas na unidade dos Correios localizada no 1º piso do shopping, próximo à loja Kalunga.

Salvador Shopping

O Salvador Shopping está recebendo alimentos de cesta básica, água mineral, produtos de higiene pessoal, material de limpeza seco, itens de cama, mesa e banho, medicamentos e ração para pets.

As doações podem ser realizadas na unidade dos Correios localizada no piso G1 do shopping.

Salvador Norte Shopping

O Salvador Norte Shopping possui quatro pontos de coleta e está recebendo roupas, água mineral, material de limpeza, cobertores e alimentos não perecíveis. As doações podem ser realizadas na Renner e na Riachuelo, localizadas no piso L2 do shopping.

Além das lojas de roupas, o Norte Shopping recebe roupas, calçados, roupas de cama e toalhas na CVC e água mineral no Espaço Cidadania. Ambos os pontos estão localizados no piso L1.

Shopping Bela Vista

O Shopping Bela Vista está com três pontos de arrecadação. Desde segunda-feira (6), estão sendo arrecadados roupas e calçados, roupa de cama (lençol e cobertor) e toalhas, além de água mineral e alimentos não perecíveis.

As doações podem ser realizadas na loja CVC Bela Vista, nas agências dos Correios e nos estúdios da Rádio Piatã.

Shopping Barra

O Shopping Barra está recebendo água mineral, materiais de higiene, roupas de cama e banho nos dois pontos de coleta localizados na Central de Relacionamento, no L1 Norte, e no Espaço Coworking, no Piso L4.

As doações podem ser feitas no horário de funcionamento do centro comercial: segunda a sábado, das 9h às 22h; domingo, das 12h às 20h.

Shopping Itaigara

O ponto de coleta do Shopping Itaigara se concentra na Praça Central e pode ser acessado de segunda a sábado, das 9h às 20h. Todos os donativos serão entregues no check in da Azul Linhas Aéreas, no Aeroporto Internacional de Salvador, até dia 31 de maio.

O shopping está recebendo doações de água mineral, brinquedos, roupas, cobertores, travesseiros, produtos de cesta básica, materiais de higiene pessoal e ração para gatos e cachorros.

Shopping Paseo

O Shopping Paseo está com ponto de coleta para doações na loja Mavie, que fica térreo (loja 105), e pode ser acessado de segunda a sábado, das 9h às 20h; e aos domingos, das 13h às 19h.

O Shopping Paseo está ainda apoiando a Associação dos Moradores do Alto do Itaigara (AMAI), que está com uma equipe recolhendo os donativos nos condomínios do entorno. As doações são recebidas pelo Shopping Paseo, que realizará a entrega.

Shopping Paralela

O Shopping Paralela disponibiliza pontos de coleta de alimentos, água mineral, material de limpeza e higiene, no piso L2. O centro de compra não está recebendo roupas.

A Loja do Bahia no Shopping Paralela estará arrecadando água mineral, alimento não-perecível e material de limpeza e higiene em solidariedade ao povo gaúcho. A campanha do Esquadrão e do centro comercial é em parceria com a Chamada Solidária. A unidade não recebe roupas.

Shopping Piedade

O ponto de coleta do Shopping Piedade está localizado no Piso L2, próximo à portaria de acesso. Estão sendo arrecadados produtos de limpeza e higiene pessoal, água mineral, roupas de cama e banho em bom estado de conservação. As doações podem ser feitas de segunda-feira a sábado, das 9h às 20h.

Parque Shopping Bahia

O Parque Shopping Bahia, localizado em Lauro de Freitas, criou um ponto de arrecadação de doações no Piso L2, próximo às Lojas Americanas, e segue o horário de funcionamento do shopping, das 10h às 22h.

No ponto de arrecadação, são aceitos água potável, alimentos não perecíveis, roupas e cobertores em bom estado, produtos de limpeza, produtos de higiene e ração para pets.

Boulevard Shopping Camaçari

O Boulevard Shopping Camaçari possui três pontos de arrecadação para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. O primeiro deles é na CVC, que está recebendo roupas, calçados, lençóis, cobertores e toalhas

A loja Riachuelo está recebendo doação de mantas, travesseiros, almofadas, roupas íntimas novas, roupas de inverno, produtos de higiene pessoal, fraldas (infantis e geriátricas), água mineral, ração, vermífugos para pets e produtos de limpeza.

Já a Renner recebe água potável, cobertores, alimentos não perecíveis, lençóis, fronhas, toalhas de banho, materiais de higiene pessoal e limpeza, roupas íntimas, meias e roupas infantis.

Shopping Vitória Boulevard

O Shopping Vitória Boulevard está recebendo alimentos não perecíveis, produtos de higiene pessoal, roupas, calçados e agasalhos. As doações podem ser realizadas na praça de alimentação e no piso L1 do shopping.