Call center do Banco do Brasil no Cabula vai gerar 3,5 mil empregos

Vagas serão abertas até abril

O novo ponto de call center do Banco do Brasil será inaugurado no Cabula até o mês de abril e vai gerar 3,5 mil vagas de emprego. A informação foi divulgada pelo secretário municipal de Desenvolvimento e Urbanismo, Sérgio Guanabara, na manhã desta quinta-feira (11) durante a Lavagem do Bonfim, em Salvador. A iniciativa faz parte do projeto Salvador 360, programa com 8 eixos e 360 medidas para acelerar o crescimento econômico social da capital.

"O oitavo e último eixo do programa Salvador 360, chamado de Cidade Criativa, será lançado até o final deste mês. O projeto já gerou quase 15 mil novos empregos na cidade apenas em 2017, no seu primeiro ano", disse.

Atualmente, já existe uma central de teleatendimento do BB em Salvador, com 1,5 mil empregos. Mas, a partir de março ou abril, a instituição financeira vai trazer também a sua estrutura de telecobrança, gerando novos 3,5 mil empregos, de acordo com o secretário.

Guanabara ressaltou que os investimentos públicos previstos pelo Salvador 360, de R$ 3 bilhões, vão tornar a capital ainda mais atrativa para os investidores. "Além disso, estamos oferecendo vários tipos de incentivos fiscais para que isso ocorra", concluiu.