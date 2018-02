Carnaval? Não, obrigada. Veja famosos que fugiram da folia

Tem muita gente imune a folia, pelo menos por enquanto. É o caso de Bruna Marquezine, Gio Ewbank e mais

O Carnaval, maior festa popular do país, arrasta multidões para as ruas e sambódromos, em todos os cantos do Brasil. Mas isso não significa que todo mundo tira os dias dedicados à folia pra se jogar na festa. Tem muita gente imune a folia - pelo menos por enquanto - inclusive alguns famosos, como Gio Ewbank, Larissa Manuela e Dani Suzuki que resolveram fugir dos bloquinhos e foram curtir um tempo longe da folia. Confira.

A atriz e apresentadora Dani Suzuki foi passar os dias de pré-carnaval em uma praia bem tranquila, mas não deixou de postar no Instagram.

Beautiful day... Uma publicação compartilhada por DANNI SUZUKI (@danisuzuki) em 4 de Fev, 2018 às 11:05 PST

Já a apresentadora e modelo Gio Ewbank foi para Paris para curtir o aniversário de Neymar.

Uma publicação compartilhada por Giovanna Ewbank (@gio_ewbank) em 4 de Fev, 2018 às 2:03 PST

Aliás, a atriz Bruna Marquezine também estava por lá. Assim como os apresentadores Angélica e Luciano Huck.

Uma publicação compartilhada por Giovanna Ewbank (@gio_ewbank) em 5 de Fev, 2018 às 2:58 PST

Uma publicação compartilhada por @_foryousasha - fan page (@_foryousasha) em 4 de Fev, 2018 às 2:30 PST

A modelo brasileira Izabel Goulart é outra que foi passar uns dias ensolarados na capital francesa.

Uma publicação compartilhada por Izabel Goulart (@izabelgoulart) em 1 de Fev, 2018 às 4:54 PST

Enquanto isso, a filha de Xuxa, Sasha Meneghel, passou uns dias na Flórida com as amigas voou ontem para Paris - também para o aniversário do Neymar. Abaixo, dois momentos da estudante.

Uma publicação compartilhada por Sasha (@sashameneghel) em 31 de Jan, 2018 às 5:47 PST

Uma publicação compartilhada por Bruno Montaleone (@montaleonebruno) em 3 de Fev, 2018 às 8:25 PST

A atriz Larissa Manuela está no Rio de Janeiro, mas o pré-Carnaval dela foi puramente banho de mar.

Uma publicação compartilhada por Larissa Manoela (@larissamanoela) em 4 de Fev, 2018 às 9:59 PST

Do outro lado do mundo, Gisele Bündchen tenta se manter aquecida ao lado da irmã gêmea, Patrícia, em Minneapolis, Minnesota - onde aconteceu o Super Bowl.

Uma publicação compartilhada por Gisele Bündchen (@gisele) em 4 de Fev, 2018 às 5:56 PST

A escritora e atriz Fernanda Young está praticamente no meio da folia paulistana, mas preferia estar bem distante. "Fico alegre com a alegria alheia, contanto que ela não me atrapalhe. Não estava no contrato quando me mudei para SP, blocos de carnaval tocando Maria Sapatão o dia inteiro. Quero sair nas ruas escutando Chopin aos brados!", postou no Instagram.