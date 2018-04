Caruso e Wagner brigam em programa ao vivo: 'vai lavar a bunda'

Vídeo mostra o momento em que os dois discutiram ao vivo

Quem acredita que após a eliminação as tretas acabam no BBB18 pode mudar de ideia. Nesta terça-feira (4), após o paredão que tirou Wagner com 59,60% dos votos, rolou uma discussão feia entre ele e Caruso, durante um programa ao vivo no site da Globo. (veja vídeo abaixo)

Já em tom de provocação, Caruso apareceu com uma nota de 3 reais, insinuando que o artista visual era falso. “E aí princesa, olha o que está te esperando aqui. Vem buscar aqui em São Paulo. Entendeu? Vem buscar aqui. Sua batata assou irmão, vou fazer churrasquinho de você. Tá todo mundo aqui em São Paulo te esperando. Dá até dó de você”, disse Caruso.

Wagner não gostou da provocação e respondeu à altura, questionando quem estaria esperando por ele. A apresentadora Fernanda Keulla, que também é ex-BBB, tentou contornar a situação. "Aqui fora é tudo diferente. Lá é um mundo particular, você sabe que talvez aqui fora não faria as coisas que fez lá dentro. A amizade sempre prevalece", disse.

Mas, parece que não adiantou. As provocações continuaram quando Fernanda perguntou a Wagner se ele tinha vonta de encontrar Caruso. “Aqui não, aqui você não vai vir. Seu pau no c*, vou te arrebentar aqui fora”.

E Wagner respondeu: “seu palanque é esse, isso é o que sobrou para você. Sai fora, vai lavar sua bunda”. Para acabar com o barraco, Fernanda interrompeu os dois e encerrou a participação do publicitário.