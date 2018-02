Cebruthius! Hit de MC Loma ganha clipe do FitDance; assista

O vídeo foi publicado na manhã de hoje no canal do grupo no YouTube

Campeão de visualizações no YouTube, o hit Envolvimento, das pernambucanas MC Loma e as Gêmeas Lacração, ganhou coreografia do grupo baiano FitDance.

O vídeo foi publicado na manhã desta quinta-feira (8) no canal do grupo no YouTube. A dança foi executada pelos professores Aline Ramos, Fábio Duarte e Vinícius Melo.

A música Envolvimento' foi lançada no mês de janeiro e já passa dos 10 milhões de visualizações no YouTube. A gravação, feita "como uma brincadeira", segundo MC Loma, rendeu o primeiro show do trio uma semana após o lançamento.

A letra da canção, a gravação e edição do clipe foram feitas por uma das gêmeas, Mirella Santos, responsável também por entrar em contato com o estúdio. O hit está disponível no YouTube, na Apple Store e nas plataformas de streamming Spotify e Deezer.