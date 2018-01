Celebrando aniversário, Land Rover lança edição limitada Defender

Por Antônio Meira Jr

Depois de anunciar a restauração total de um dos primeiros Land Rover já produzidos na história, em 1948, a marca britânica continua a celebração de seus 70 anos com o anúncio do lançamento de uma edição limitada de seu mais emblemático veículo: o Defender. Chamada de Defender Works V8, a série de apenas 150 unidades presta uma homenagem aos primeiros motores de alta potência que equiparam tanto o Land Rover Série III Stage 1 de 1979, quanto os Defender subsequentes, incluindo a edição comemorativa ao 50º aniversário do modelo. A edição limitada é a mais rápida já produzida para um Defender. Ela traz um motor V8 de 5.0 litros a gasolina, que desenvolve 405 cv de potência e 52,52 kgfm de torque, desempenho bastante superior aos Defender padrão, equipados com motor diesel de 122 cv e 36,71 kgfm. O câmbio é automático, de oito velocidades. Infelizmente não será comercializado no Brasil.

(Foto: Divulgação)

O BOOM DOS SEDÃS

Na próxima segunda-feira a Volkswagen lança oficialmente a configuração sedã do Polo, o Virtus. Na sequência, a Fiat irá apresentar o Cronos, variante sedã do Argo. A Toyota já anunciou que ainda este ano começa a produzir o Yaris no país. Por isso

a Honda se apressou e mostrou as imagens do City reestilizado, que será lançado no próximo mês.

(Foto: Divulgação)

PRODUÇÃO DE MOTOS

De acordo com a Abraciclo, associação das fabricantes do setor de duas rodas, a produção de motos em 2017 ficou abaixo da sua expectativa, que projetou volume de 890 mil unidades para o período, embora tenham alcançado número próximo ao esperado. Com o fechamento do ano, o volume real entregue foi de 882,8 mil motocicletas, um leve aumento de 0,5% na comparação com o resultado do ano anterior.

(Foto: Divulgação)

DE VOLTA

A Mitsubishi ajustou seu portfólio no país e voltou a oferecer o Lancer. São oferecidas apenas duas versões: HL, por R$ 74.990, e a HL-T, por R$ 79.990. De série, o sedã integra sistema multimídia, volante com paddle-shifts, controles de áudio e controlador da velocidade de cruzeiro. A versão topo de linha HL-T estreia com bancos de couro e nova central multimídia com Apple CarPlay e Android Auto. O Lancer é equipado com motor 2.0 a gasolina, produzido na fábrica de motores da Mitsubishi Motors em Catalão, Góias. Este propulsor gera uma potência de 60 cv e 20 kgfm de torque. O preço é bom e o motor anda bem.

EMPLACAMENTOS

Os emplacamentos de motos tiveram queda de 5,4% no comparativo anual, ao fechar o período com 851 mil unidades, com base nos dados do Renavam. Contudo, os números mostram uma ligeira reação no último mês do ano, cujas vendas, que ficaram em 77,4 mil, foram 18,6% maiores que as de novembro, quando o setor emplacou 65,1 mil. Com o desempenho de dezembro, a média diária de vendas do mês aumentou 18,6% sobre novembro, para 3,8 mil unidades vendidas por dia útil. Já na comparação com dezembro de 2016, ainda há queda tanto no volume de vendas, de 4,2%, quanto na média diária, de 5,4%.

CONSUMO E SEGURANÇA

O uso de alumínio para a redução de peso, e consequentemente do consumo, tem deixado os veículos mais seguros. Isso ocorre porque, em comparação com o aço, esse material pode absorver até duas vezes