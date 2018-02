Chuveiro de glitter no carnaval? Tem e vai ser em São Paulo

Espaço vai ser montado pela Skol; montanha-russa também está entre as atrações

Já pensou em tomar banho em um chuveiro de glitter? Melhor ainda, em pleno carnaval? E ainda por cima de graça? Pois é isso que vai acontecer com os foliões que forem a Estação Skol, espaço produzido pela marca de cerveja, no Largo da Batata, em Pinheiros, na cidade de São Paulo.



Com 1.300m², além de muita purpurina, o local vai receber apresentação de DJs, áreas para descanso, tomadas para carregar bateria e claro, muitos bares. Para deixar tudo ainda mais divertido, uma montanha-russa de 10 metros de altura também faz parte da projeto.

Prorojeção em 3D da estrutura da montanha-russa (Divulgação/Skol)

Apesar de ainda não ter divulgado a quantidade de glitter que será disponibilizado, já é possível ter uma noção da dimensão da coisa: o custo, segundo a GloboNews, é de aproximadamente R$ 15 milhões. "As pessoas amam, amam colocar glitter, e será um chuveiro mesmo", explica Maria Fernanda de Albuquerque, diretora de marketing da Skol, que, pelo segundo ano seguido, é a patrocinadora oficial do carnaval paulista.

Procurada pelo CORREIO, a assessoria de imprensa da Ambev na Bahia afirma que não haverá iniciativa parecida em Salvador. Por aqui, a marca investiu na Casa SKOL, um camarote aberto ao público no circuito Barra-Ondina que terá shows na varanda.