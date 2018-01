Cleiton Xavier passará por cirurgia e ficará quatro meses fora

Meia lesionou o ombro durante o treino da manhã desta segunda-feira (8)

O ano mal começou e o Vitória já tem seu primeiro desfalque: Cleiton Xavier. O meia se machucou durante o treino desta segunda-feira (8) e sofreu uma lesão que o deixará afastado dos gramados por pelo menos quatro meses.

Cleiton, que tem 34 anos, passou por exame de ressonância magnética após a atividade e foi constatada a lesão de Bankart ou lesão do labro, que exige que o atleta passe por uma cirurgia. Ainda não há data para que o procedimento seja realizado.

Cleiton Xavier chegou à Toca do Leão no início do ano passado e tem contrato com o rubro-negro até julho de 2019. Apesar de ter sido um dos maiores investimentos do clube no ano passado e chegar com status de campeão brasileiro, pelo Palmeiras (2016), o meia não foi titular em nenhum jogo desde que Vagner Mancini assumiu o comando técnico do clube, em julho de 2017.

Como é um jogador caro aos cofres do rubro-negro, dono do maior salário do elenco hoje (R$ 180 mil de salário, além de R$ 125 mil de direitos de imagem), o Vitória estudava negociar o meia, mas terá de esperar uma recuperação completa para pensar na possibilidade de uma transferência.



Deu ruim

Durante a sua primeira entrevista coletiva da temporada, o treinador Vagner Mancini chegou a falar que pensava em dar uma nova oportunidade a Cleiton Xavier no início da temporada, sem fechar portas para clubes que demonstrassem interesse em contar com o atleta para o restante do ano.

“É um atleta com mais dois anos de contrato. Extremamente profissional. Não posso passar por cima conceitos de vida, de respeito, de caráter. É um atleta que nunca me deu trabalho, que treina, incentiva. Ficou no banco na maior parte das partidas comigo, mas sempre dedicado, incentivando companheiros. Merece mais uma chance. Mas, se aparecer uma proposta interessante para ele e para o Vitória, a gente pode conversar. Não fomos nós que contratamos o atleta, mas nós temos que respeitá-lo. Ele vai ter oportunidade, assim como outros terão também”, disse o treinador.