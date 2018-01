Com 6 episódios, temporada final de Game of Thrones estreia em 2019

Mesmo sem posição oficial, já era dado como certo que série não voltaria em 2017

A HBO confirmou nesta quinta-feira (4) que a oitava e última temporada de "Game of Thrones" estreia somente em 2019. Esta última temporada terá somente seis episódios. Não foi divulgada a data de retorno da série, contudo.

Mesmo sem posição oficial da emissora, já era dado como certo que "Game of Thrones" não voltaria este ano. Os rumores sobre o hiato de um ano circulavam desde que David Benioff e Dan Weiss, responsáveis pelo seriado, afirmaram que o ideal seria levar 1 ano e meio para produzir os últimos episódios. As gravações começaram em outubro de 2017.

A atriz Sophie Turner, que vive Sansa Stark, também revelou em entrevista que achava que "Game of Thrones" não voltaria antes do ano que vem.

A sétima temporada foi exibida em 2017. Até a sexta temporada, a adaptação da TV seguiu a série de livros "Guerra dos Tronos", de George R.R. Martin. Desde a última, contudo, a série ultrapassou a história contada nos livros e tem seguido seu próprio caminho, embora Martin seja produtor. O escritor trabalha no próximo livro da saga, mas não há previsão de lançamento.

Com o vazamento de episódios e roteiros recentes, a HBO está agindo diferente na gravação da temporada final, para evitar spoilers. "Em 'Game of Thrones' serão gravadas várias versões do final para que ninguém saiba realmente o que acontece. Com uma série longa, você precisa fazer isso pois as pessoas sabem quando algo está sendo gravado. Então vão filmar várias versões para que não tenha uma resposta definitiva sobre o fim", afirmou Casey Bloys, presidente de programação da emissora, em setembro do ano passado.