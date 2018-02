Com dois do 'Cruel' Salatiel, Juazeirense vence e lidera o Baiano

Cancão bate o Bahia de Feira por 3x0, em Juazeiro, pela 5ª rodada

A Juzeirense assumiu a liderança do Campeonato Baiano após a quarta vitória seguida no estadual. Na noite desta quinta-feira (8), a vítima foi o Bahia de Feira, por 3x0, no estádio Adauto Moraes, em Juazeiro.

Todos os gols foram marcados no segundo tempo. O centroavante Salatiel justificou o apelido de Cruel, marcou os dois primeiros e se isolou na artilharia do estadual com cinco gols. Tony Galego fechou o placar aos 39 minutos.

A Juazeirense chegou a 13 pontos após cinco rodadas, porém tem um jogo a mais que Vitória e Fluminense de Feira, ambos com 10. O Cancão volta a campo no dia 17, contra o Jequié, novamente em casa.

O líder do Baianão jogou com Tigre, Capone, Emílio, Eron e Deca; Waguinho, Júnior Gaúcho, Bruno Matos (Patrik) e Jussimar (Aldemar); Raylan e Salatiel. O técnico é Luiz Antônio Zaluar.

No Bahia de Feira, o treinador Barbosinha escalou Jair, Van (Carlos), Menezes, Paulo Paraíba e Cazumba; Fausto (Deon), Misso, Bruninho e Candinho (Jackson); Jarbas e Robert.