Comandante do Exército posta mensagem de 'repúdio à impunidade'

O general não citou nomes em sua mensagem

O general-comandante Eduardo Villas Bôas disse que o Exército "julga compartilhar o anseio de todos os cidadãos de bem de repúdio à impunidade e de respeito à Constituição, à paz social e à Democracia". O general afirmou que o Exército "se mantém atento às suas missões institucionais".



As declarações de Villas Bôas foram feitas por meio de sua conta no Twitter nesta terça-feira, 3.



O general não citou nomes em sua mensagem, e questionou:. "Nessa situação que vive o Brasil, resta perguntar às instituições e ao povo quem realmente está pensando no bem do País e das gerações futuras e quem está preocupado apenas com interesses pessoais?".