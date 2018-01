Começa nesta quinta (4) programação do Senhor do Bonfim; confira

Festejos seguem até o dia 14

A Basílica Santuário Senhor Bom Jesus do Bonfim dará início ao novenário em preparação à festa nesta quinta-feira (04). A partir das 18h, no palco montado em frente ao templo, acontecerá uma apresentação do Coletivo Rumpilezinho, sob a regência do maestro Letieres Leite; e às 18h30 haverá o hasteamento da bandeirra do Senhor do Bonfim. O tema escolhido para este ano é “Origem, identidade e missão do amado Jesus, Senhor do Bonfim” e o lema “Quem dizes os homens ser o Filho do Homem” .

Na primeira sexta-feira no ano, dia 5, as missas serão celebradas de hora em hora, a partir das 5h até às 18h30 e a novena às 19h. A programação da novena se repete até o dia 10. Já no dia 11 (quinta-feira) acontecerá a tradicional lavagem do adro da Basílica e neste dia será realizada a Caminhada Lavagem de Corpo e Alma, que sairá às 9h da Basílica Santuário Nossa Senhora da Conceição da Praia e seguirá para o Bonfim. Após o ritual da lavagem, a Imagem Peregrina do Senhor do Bonfim ficará próxima à porta principal da Basílica Santuário para veneração pública dos fiéis até às 18h.

Durante o percurso os fiéis carregarão o andor com a imagem do Senhor do Bonfim. No dia 12 de janeiro a novena será retomada, em horário normal, sempre às 19h. No dia 13 acontecerá a tradicional apresentação dos Ternos de Reis, logo após a novena. No dia 14 de janeiro, dia da festa, haverá Missa Solene às 10h, presidida pelo Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger.

Confira programação completa

4 de janeiro (quinta-feira)

18h30 - Hasteamento da Bandeira do Senhor Bom Jesus do Bonfim em frente à Basílica Santuário, dando início a programação da festa 2018.

19h – Novena - 1º Sub-tema: O amado Jesus, Senhor do Bonfim, é a Palavra que se fez carne e habitou entre nós (Jo 1, 1-14).

Peregrinação dos membros das irmandades, devoções e ordens terceiras e dos paroquianos pertencentes à Forania 4.



5 de janeiro (sexta-feira)

19h – Novena - 2º Sub-tema: O amado Jesus, Senhor do Bonfim, é nosso Senhor e Salvador (Lc 2, 1-7.21).

Peregrinação dos paroquianos pertencentes à Forania 8.



6 de janeiro (sábado)

14h30 – Concentração dos membros do Apostolado da Oração, encerrando com missa às 17h.

19h – Novena - 3º Sub-tema: O amado Jesus, Senhor do Bonfim, é o Emanuel, Deus conosco (Mt 1, 18-25).

Peregrinação dos paroquianos pertencentes à Forania 2.



7 de janeiro (domingo)

Missas nos horários normais - 6h, 7h30, 9h, 11h, 15h e 17h.

7h30 – Missa Solene do Santíssimo Sacramento presidida pelo bispo auxiliar da Arquidiocese de Salvador, Dom Marco Eugênio Galrão Leite de Almeida.

19h – Novena - 4º Sub-tema: O amado Jesus, Senhor do Bonfim, é o Cordeiro de Deus (Jo 1, 29-34).



8 de janeiro (segunda-feira)

14h – Concentração dos Enfermos com oração e adoração ao Santíssimo Sacramento, concluindo com missa às 15h, presidida pelo bispo auxiliar da Arquidiocese de Salvador, Dom Gilson Andrade da Silva.

19h – Novena - 5º Sub-tema: O amado Jesus, Senhor do Bonfim, é o caminho, a verdade e a vida (Jo 14, 1-7).

Peregrinação dos paroquianos pertencentes à Forania 6.



9 de janeiro (terça-feira)

14h – Concentração dos Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão Eucarística para uma tarde de oração e adoração ao Santíssimo Sacramento, encerrando com a Missa, às 17h.

19h – Novena - 6º Sub-tema: O amado Jesus, Senhor do Bonfim, é a porta das ovelhas e o Bom Pastor (Jo 10, 11).

Peregrinação dos paroquianos pertencentes à Forania 3.



10 de janeiro (quarta-feira)

19h – Novena - 7º Sub- tema: O amado Jesus, Senhor do Bonfim, é a ressurreição e a vida (Jo 11, 17-26).

Peregrinação dos paroquianos pertencentes à Forania 5.



11 de janeiro (quinta-feira)

Tradicional Lavagem do Adro da Basílica Santuário do Senhor do Bonfim

8h – Saída da 5ª Caminhada da Conceição da Praia – Comércio (Lavagem de Corpo e Alma).

Lema: Banhando a cidade do Salvador de solidariedade e paz.

9h – Show de músicas religiosas no adro da Igreja do Bonfim, preparando o público para o momento da bênção.

12h - Acolhida às baianas pelos membros da Irmandade - Devoção do Senhor do Bonfim e entrega das vassouras para Lavagem do Adro da Basílica Santuário do Senhor do Bonfim.

Após o ritual da lavagem, a Imagem Peregrina do Senhor do Bonfim ficará próxima à porta principal da Basílica Santuário para veneração pública dos fiéis até às 18h.



12 de janeiro (sexta-feira)

19h – Novena - 8º Sub-tema: O amado Jesus, Senhor do Bonfim, é o Filho do Deus vivo (Mt 16, 13-20).

Peregrinação dos paroquianos das paróquias que pertencem à Forania 9.

De 13 a 16 – Visita da Imagem Jubilar de Nossa Senhora Aparecida à nossa Basílica Santuário.



13 de janeiro (sábado)

17h – Missa com a participação especial das crianças.

19h – Novena - 9º Sub-tema: O amado Jesus, Senhor do Bonfim, é realmente o Filho de Deus (Lc 23, 44-47).

Peregrinação dos paroquianos pertencentes à Forania 1.

14 de janeiro (domingo)

Não haverá celebração de batizados

5h – Alvorada.

Missas: 5h, 6h, 7h30 e 15h

9h - Laudes

10h – Missa Solene presidida pelo Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger, scj.

No fim da Missa, o Arcebispo Metropolitano dará pela primeira vez a Bênção Apostólica, com Indulgência Plenária.

16h – Grande procissão dos três pedidos com a participação de várias imagens do Bom Jesus, demonstrando algumas devoções do povo baiano. Local de saída: Igreja dos Mares.

Na chegada à Colina serão três voltas em torno da Basílica Santuário, fazendo os três pedidos. Encerramento com bênção do Santíssimo Sacramento e queima de fogos de artifício.