Corpo de jovem desaparecido é sepultado sob aplausos neste sábado (18)

"Eu te fiz alguma coisa?". Familiares e amigos de Thiago Tavares dos Santos resolveram estampar em camisetas uma das últimas palavras do jovem de 24 anos que foi morto depois de sair de casa durante um surto psicótico, em Cajazeiras, na quarta-feira (15). O corpo foi localizando no dia seguinte, na Estrada Velha do Aeroporto, esquartejado. O sepultamento foi realizado no Cemitério do Campo Santo, na Federação, sob aplausos, neste sábado (18). A polícia investiga a autoria do crime.