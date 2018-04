Confira 10 canais no Youtube para você 'mitar' na prova do Enem

Neste ano, as provas do Enem serão realizadas em dois domingos seguidos: nos dias 4 e 11 de novembro

Sonho (e, em algumas vezes, pesadelo) de muitos alunos, as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) têm sido um desafio para quem deixa o ensino médio ou ainda para os candidatos que querem voltar à universidade, desta vez, de olho em uma nova profissão. Para quem já está estudando a todo vapor e também para quem ainda vai começar, o iBahia selecionou 10 canais no YouTube para ter um excelente desempenho nas provas. Com a ajuda do ex-estudante de escola pública Lívio Pereira, de 18 anos, 1º lugar em Direito, fizemos uma lista com dez dicas sensacionais. Confere aí:



1) Projeto Medicina - criado em 2012, com mais de 4 mil inscrições e voltado para estudantes que querem passar no vestibular de Medicina, o canal oferece questões, dicas e materiais de edições anteriores do Enem.

2) Geekie Games - é a única plataforma adaptativa credenciada pelo MEC, voltada para a preparação de estudantes no vestibular e SISU. Atualmente, o canal tem mais de 80 vídeos e mais de 7 mil inscritos e traz dicas e resoluções de questões para o exame.



3) Física Fabris - criado em 2009, o canal apresenta conteúdos e questões sobre Física. São mais de 200 mil pessoas inscritas e mais de 1000 vídeos publicados.



4) Biologia Total - criado pelo professor Paulo Jubilut, conhecido nas redes sociais pelo pioneirismo em conteúdo digital para vestibular, canal tem mais de 1 milhão de pessoas inscritas e oferece dicas, questões e demais conteúdos sobre Biologia.



5) Redação e Gramática Zica - canal tem mais 200 mil pessoas inscritas e é voltado para apresentar conteúdo de Língua Portuguesa de forma simples e descomplicada para os estudantes.



6) Geografia Irada - canal, com 25 mil pessoas inscritas, é especializado em preparação para o Enem e vestibulares com vídeos semanais sobre Geografia.