Confira as atrações do camarote gratuito que funcionará na Barra

Saiba como será acesso a espaço, com capacidade para 600 foliões por vez

Além da pipoca, o folião também vai contar com outra forma de curtir o Carnaval de graça, este ano, e justamente dentro de um lugar que, comumente, se paga caro para estar: um camarote.

O espaço Casa Skol, aberto ao público, vai ser instalado em pleno circuito Barra-Ondina. A programação já começa no próximo sábado (20) e terá atrações como Psirico, Ju Moraes, Margareth Menezes, Pitty e ÀTTØØXXÁ, em diferentes dias.

O acesso ao camarote se dará de duas formas: através de uma fila organizada por ordem de chegada ou através de um cadastro online. Quem realizar a inscrição gratuita através do site Sympla (www.sympla.com.br/casaskol) terá prioridade no acesso ao local. O cadastro no site começou nesta terça (16) e dura até o último dia da folia, 13 de fevereiro, ou enquanto durarem os ingressos.

A capacidade do camarote, de 600 pessoas por vez, também deverá ser respeitada. A Casa Skol fica bem ao lado do banco Itaú, na Avenida Oceânica, antes da interseção com a Rua Marquês de Caravelas.

O diferencial, de acordo com a Skol, além de tornar o Carnaval ainda mais democrático com o camarote aberto, é proporcionar a experiência dos shows que ocorrerão na casa tanto para quem está no camarote, como para quem está na rua. O palco será montado de forma que as duas áreas tenham visão para os shows e os artistas.

Foto: Betto Jr./CORREIO

Além da festa, o camarote estará aberto, ainda, para quem quiser visitar as instalações. O tour rotativo estará disponível das 16h às 21h e o camarote inicia das 22h às 2h. “Além de oferecer a experiência, nós ainda iremos estender o horário para os foliões que preferirem ficar na Barra. Os trios saem geralmente à 0h e nós iremos ficar até 2h proporcionando entretenimento”, destacou Felipe Bratfisch, gerente regional de marketing da Skol.

A prefeitura de Salvador cedeu o espaço, onde normalmente funciona um estacionamento. A Skol ficou com todo o investimento para construção da estrutura e contratação das atrações. A marca de cerveja não divulga o valor gasto com as ações.

“A cada ano a gente procura inovar, criar coisas novas. E essa ideia será ativada antes mesmo do pré-carnaval, oferecendo diversas atividades gratuitas. Mas o investimento é exclusivo da cervejaria”, explicou o presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur), Isaac Edington.

No carnaval de 2017, o palco Skol, instalado no Farol da Barra, com shows durante os intervalos dos trios, foi uma das estruturas inovadoras que fez sucesso. A Skol, no entanto, não trata a Casa Skol como uma “substituição” ao palco, e sim como uma evolução da proposta. “Diferente do ano passado, o consumidor vai poder entrar aqui, poder ter uma experiência diferente, viver, poder beber uma cerveja gelada, além de ter o conforto do camarote em uma casa aberta. A gente conseguiu reinventar o palco”, defendeu Bratfisch.

A gerente de marketing nacional da cervejarias, Adriana Molina, também comentou a inovação. “A cada ano a gente aumenta o investimento, inovando nas ideias e trazendo cada vez mais coisas porque a gente sabe o quanto que isso reverbera tanto para o público como para a marca, então é um investimento que é importante para todo mundo”, explicou.

A Skol fará transmissão dos carnavais do Brasil na plataforma do YouTube. O local escolhido como sede para as transmissões foi Salvador. Outros locais como Fortaleza, Florianópolis, Porto Alegre e Belo Horizonte também terão suas comemorações transmitidas.

Atrações

Uma das atrações confirmadas, e parceiro de uma das músicas que concorrem para o hit do Carnaval, Márcio Victor, do Psirico, destacou a importância da ação de alcançar cada vez mais o público da pipoca. “Eu fico feliz e agradecido o tempo todo. Eu sou muito envolvido com essa festa. Fico feliz de vencer e de estar crescendo junto com o povo, junto com os trabalhadores, com quem merece. Carnaval faz parte da minha história e ver essa democratização é muito linda”, disse o cantor ao CORREIO.

Márcio Victor se apresenta em lançamento da Casa Skol, na Barra. Psirico será atração (Foto: Betto Jr./CORREIO)

Osmar Oz, da banda ÀTTØØXXÁ, também comemora a confiança dada pelas marcas à banda. “Não tem um músico que não queira tocar aqui. E quem trabalha, Deus ajuda. Estamos levando o nome da Bahia para festivais de fora e agradeço pelas pessoas que acreditam no nosso trabalho”, disse.

Confira calendário de shows do camarote:

27.01 Dan Valente

04.02 ÀTTØØXXÁ

08.02 Margareth Menezes

09.02 A definir

10.02 Pitty

11.02 Rael

12.02 Nego do Borel

13.02 Felguk