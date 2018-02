Confira lista de postos de vacinação do Dia D contra febre amarela neste sábado

Serão 57 pontos em Salvador, instalados em shoppings, escolas e shoppings

Quem ainda não se vacinou contra a febre amarela pode aproveitar este sábado (23) para se imunizar. É quando acontece o Dia D contra a doença, e haverá 57 pontos de vacinação disponíveis, como a Estação da Lapa, shoppings, igrejas. Veja abaixo a lista completa de postos de vacinação.

No sábado, os postos vão funcionar das 9h às 17h. A vacina fracionada está sendo administrada em pessoas com idades entre 2 e 59 anos que nunca foram imunizadas contra a doença. Crianças entre 9 meses e 2 anos, pessoas com condições clínicas específicas (como pacientes com HIV/Aids) e viajantes internacionais (é preciso apresentar o comprovante do deslocamento) continuarão a tomar a dose padrão do imunobiológico.

A campanha de vacinação fracionada começou na última segunda-feira (19) em Salvador, com a meta de imunizar 1,2 milhão de soteropolitanos.

O Ministério da Saúde afirma que a vacina é contraindicada para crianças menores de seis meses, idosos acima dos 60 anos, gestantes, mulheres que amamentam crianças de até seis meses, pacientes em tratamento de câncer e pessoas imunodeprimidas. Para estes grupos, a orientação é que a pessoa busque ajuda médica, cujo profissional de saúde avaliará o benefício e o risco da vacinação, levando em conta eventos adversos.

Macacos capturados

Desde o início de janeiro, 111 macacos foram capturados em Salvador e foram submetidos a exames laboratoriais de detecção da febre amarela. Os materiais coletados dos animais em Salvador já foram encaminhados para o Laboratório da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) do Rio de Janeiro, referência nacional para esse tipo de análise, para investigação da causa dos óbitos.

Os primeiros dez materiais analisados pelo Fiocruz descartaram a presença do vírus da febre amarela nos animais capturados. As outras 97 amostras seguem sob análise. Em 2017, foram registrados 13 macacos com confirmação de febre amarela em Salvador.

De acordo com a SMS, quem encontrar um macaco morto ou com comportamento estranho pode entrar em contato com o CCZ através do telefone 3611-7330 ou 3611-7331.