Confira o que abre e fecha durante a Lavagem do Bonfim

Celebração vai tomar as ruas da Cidade Baixa nesta quinta (11)

Avenida Dendezeiros tomada por fiéis durante Lavagem do Bonfim (Foto: Arquivo CORREIO)

Em função da comemoração da Lavagem do Senhor do Bonfim, que interditará o trânsito em boa parte da região da Cidade Baixa, entre a Conceição da Praia e a Colina Sagrada, nesta quinta-feira (11), muitos estabelecimentos e serviços serão afetados, apesar de a data não ser feriado.

Posto do TRE

A unidade do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) que está realizando o cadastramento biométrico na Estação Ferroviária da Calçada ficará fechada. O posto volta a funcionar normalmente na sexta-feira (12), das 7h às 16h. No local, o atendimento ocorre por meio de distribuição de senhas, sendo 200 para atendimento normal e outras 50 para preferencial.

Shoppings

E não é apenas o comércio da região que muda sua rotina. O Shopping Piedade, no Centro, por exemplo, funcionará em horário especial, das 9h às 18h. O vizinho Center Lapa é outro que vai abre em horário diferente de uma quinta-feira comum. As lojas, quiosques e a praça de alimentação estarão abertos das 9h às 18h. Na sexta-feira (12), o funcionamento retorna ao horário normal, das 9h às 21h.

Supermercados

A loja do Mercantil Rodrigues, na Calçada, também estará fechada. No estacionamento do local, uma tenda de bebidas foi montada para atender aos clientes das 7h às 12h. O espaço provisório, parceria com a Ambev, comercializará água mineral, refrigerante, cerveja, energético e isotônico. Os demais supermercados da região não divulgaram se terão horário especial até a publicação da reportagem.

Bancos

As agências do Banco do Brasil que também estão no percurso atenderão com horário especial, das 8h às 11 horas. São elas: Liberdade, Comércio, Agência Empresa Rua da Holanda, Avenida Estados Unidos, TRT Salvador, Estilo Comércio e Avenida Fernandes da Cunha. As demais agências da cidade atenderão em horário normal. As agências da Caixa Econômica Federal que ficam no trajeto e entorno da festa abrem normalmente. As assessorias dos demais bancos não confirmaram se haverá mudanças até a reportagem ser publicada.

Serviço social

O Cuidar, serviço da Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza (Semps), que atende cidadão inscritos em programas como Bolsa Família, CAD Único, Abrigos Temporários, Primeiro Passo, entre outros, no bairro do Comércio, também não irá funcionar nesta quinta por estar no circuito da Lavagem.