Consulte lista e veja como resgatar documentos perdidos no Festival Virada Salvador 

Itens podem ser resgatados das 9h às 16h no dia 5 de janeiro

Pelo menos 400 documentos perdidos foram localizados pela Guarda Civil Municipal (GCM) no Festival Virada Salvador e poderão ser resgatados a partir desta terça-feira (02). A entrega será realizada entre os dias 2 e 5 de janeiro, na sede da Guarda, na Avenida San Martin das 9h às 16h. Para resgatar os documentos é preciso, segundo a guarda, levar outro documento que comprove a posse do documento. Caso a pessoa não recupere dos itens eles serão enviados pela guarda para os órgãos emissores.

A lista com os documentos está no site guardamunicipal.salvador.ba.gov.br. Veja abaixo na tabela e consulte se seu documento está no local antes de ir para a sede da guarda: