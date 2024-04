BIENAL DO LIVRO

Sessão de autógrafos do livro “Cartas de Santa Dulce” muda de data

O evento será realizado no dia 1º de maio na Bienal do Livro Bahia

Da Redação

Publicado em 26 de abril de 2024 às 17:06

Maria Rita Pontes é superintendente da Osid e sobrinha de Irmã Dulce Crédito: Paula Fróes/CORREIO

Prevista para acontecer no próximo sábado (27), a sessão de autógrafos do livro “Cartas de Santa Dulce: a face humana em todos nós”, foi transferida para o dia 1º de maio. O evento será realizado na Bienal do Livro Bahia, às 16h, com a presença de Maria Rita Pontes, sobrinha de Santa Dulce dos Pobres e superintendente das Obras Sociais Irmã Dulce (Osid).

O livro reúne manuscritos inéditos de Santa Dulce, se aprofundando nas memórias da freira baiana. O texto de contracapa é assinado pela atriz Fernanda Montenegro. Além da sessão de autógrafos, a Osid conta com um stand no Centro de Convenções durante toda a programação da Bienal, onde os visitantes poderão adquirir os livros que terão 100% da renda obtida revertida para as Osid.

A programação do stand segue em seus dias e horários normais. No dia 28 de abril, a partir das 16h, será realizada uma sessão de autógrafos com o escritor Valber Carvalho, autor de “Além da Fé” e “A Última Porta”, que narram a vida e obra de Irmã Dulce. Já nos dias 29 e 30 de abril, às 16h, acontecerão sessões de contação de histórias, ministrada pela coordenadora da Escola de Dulcismo, Mônica Silva, e pela monitora do Memorial Santa Dulce, Jaqueline Mota.