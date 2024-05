CULTURA

Está aberta seleção para espetáculo 'O Bicho de Duas Patas'

“O Bicho de Duas Patas” conta com o com auxílio de Alan Aljó, artista educador e produtor cultural soteropolitano nascido em Valéria, e é nspirado em mitos afro-brasileiros, indígenas e nas teorias atômicas da física.

Silvânia Cerqueira destaca a importância do projeto: "Queremos construir uma narrativa que nos faça refletir sobre nossa relação com o meio ambiente e com as outras formas de vida que compartilham este planeta conosco. 'O Bicho de Duas Patas' é uma oportunidade de ampliar essa discussão de forma criativa e impactante."