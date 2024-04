SAÚDE

Salvador terá 39 pontos de vacinação contra gripe neste sábado

Já foram aplicadas mais de 145 mil doses de vacina contra a gripe, uma cobertura de 19% do público-alvo da cidade

Para ofertar o acesso às doses dos imunizantes contra a Influenza (gripe) em Salvador, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) realiza mais uma edição do Sábado da Vacina neste sábado (27), a partir das 8h. O público apto poderá se dirigir a 39 pontos de vacinação, que vão além das unidades de saúde, englobando shoppings, supermercados e locais onde há grande circulação de pessoas.

Podem se vacinar crianças de seis meses a 6 anos, trabalhadores da área da saúde, gestantes, puérperas, professores, povos indígenas, idosos, pessoas em situação de rua, quilombolas, profissionais das Forças de Segurança, Salvamento e Forças Armadas, pessoas com doenças crônicas e outras condições clínicas especiais, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário, trabalhadores portuários e funcionários do sistema prisional.