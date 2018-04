Copa do Brasil: Bahia x Vasco e Vitória x Corinthians

Adversários das oitavas de final do torneio foram definidos através de sorteio nesta sexta-feira

Os adversários de Bahia e Vitória nas oitavas de final da Copa do Brasil foram definidos nesta sexta-feira (20) através de sorteio realizado na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro. Campeão da Copa do Nordeste em 2017, o Bahia vai estrear na próxima fase do torneio contra o Vasco. O Vitória vem disputando a competição desde a primeira fase e, depois de eliminar Globo, Corumbaense, Bragantino e Internacional, vai encarar o Corinthians nas oitavas de final.

Confira todos os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil:

Chapecoense x Atlético-MG

Cruzeiro x Atlético-PR

Vasco x Bahia

Grêmio x Goiás

Corinthians x Vitória

Palmeiras x América-MG

Flamengo x Ponte Preta

Santos x Luverdense