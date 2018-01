Desejo de verão: Editorial inspirado nos cinco hits dessa temporada

Looks cheios de brilho para fechar na praia, na balada e no Carnaval

A estação do céu mais azul desperta na gente uma série de vontades. Desejo de passar o dia na praia, de dar aquele rolé depois do pôr do sol e de aproveitar uma noitada com muito brilho. Seja qual for o turno, existem sempre aquelas escolhas fashion características. Elegemos cinco apostas irresistíveis. O cenário não poderia ser mais inspirador já que é um hot spot do Verão, o Lálá Multiespaço, um centro cultural alternativo localizado no Rio Vermelho, que, por sua vez, é um bairro com boas opções para lacrar da areia à boate.

Foto: Estúdio Gato Louco

Chapelão + neon

Essas duas apostas vão invadir a sua praia.

O clássico chapéu de palha cresceu e apareceu. Quanto maior, melhor. Esse, garimpado na Feira de São Joaquim (Nau Artesanato), custa R$ 12. Já o beachwear está definitivamente mais colorido. Os tons neon fazem um revival dos anos 80, tanto para ele quanto para ela.A sunga da Conceito Closet (R$ 119) tem modelagem mais curta, típica da época.O biquíni da The Finds (R$ 178) abusa de um design para quem não tem medo de marquinhas. A bolsa Ismael Soudam (R$ 269) de silicone é perfeita para um pós-praia.

Foto: Estúdio Gato Louco

Monocromia + pochete

Essas duas referências casam perfeitamente na hora de construir um visu urbano. O look feminino todo criado em um tom azulado é composto por t-shirt (R$ 98), short (R$ 138) e tênis flatform (R$ 228). Look total The Finds. Já a bolsa divertida, que pode muito bem virar uma pochete (R$ 68) leva a assinatura da ABX Contempo. Na produção masculina, a cor da vez é o branco. O look urbano é composto por camiseta da Soul Dila (R$ 99) e bermuda Conceito Closet (R$ 149). Nos pés, chinelão (R$ 89) à venda na Soul Dila. A pochete, queridinha também para eles, é da marca Diego Fávaro (R$ 129).

Foto: Estúdio Gato Louco

Brilho + brilho

Quanto mais purpurina melhor, já cantou Gil. Esse é o mantra do Verão, para quem quer arrasar nas noites quentes. E a jovem marca baiana Realce sabe muito bem disso: investiu em peças luminosas, carregadas de paetês. Regata masculina (R$ 299), bermuda (R$ 399), top (R$ 289) e saia (R$ 349). Nos pés do modelo, botinha coturno para trazer um ar de urbanidade ao visu. Ela custa R$ 279 e é da brand Conceito Closet. Já a modelo usa brincão bapho Paolla Falcão (preço sob consulta) e sandália de acervo.