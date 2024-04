SUCESSO

Vincent Martella, de ‘Todo mundo odeia o Chris’, já tem data para voltar ao Brasil

O ator Vincent Martella, conhecido por interpretar o Greg do seriado “Todo Mundo Odeia o Chris”, já tem data para voltar ao Brasil. Ele é presença confirmada no Anime Friends, evento de cultura pop que acontece em julho, em São Paulo. Ele participará da abertura do evento, no dia 18, além de painéis sobre atuação e dublagem, nos dias 19, 20 e 21.

No início deste mês de abril, Martella deu o que falar ao fazer uma publicação em referência aos fãs brasileiros, compartilhando uma foto vestindo uma camisa com a estampa “Eu sou famoso no Brasil”. Diante da demonstração de carinho, o público brasileiro quis retribuir o sentimento, ao realizar um mutirão para aumentar o número de seguidores do artista nas redes sociais. Com a mobilização, o artista tem conquistado números expressivos. Atualmente, são 6,7 milhões de seguidores no Instagram.