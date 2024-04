ETERNO GREG

'Oficialmente brasileiro', diz Vincente Martella em foto com vira-lata caramelo

Ele esteve no Brasil e disse que os fãs brasileiros são os mais apaixonados. "Esse tipo de fã no Brasil é diferente de tudo o que eu já vivi de uma forma muito boa, então é tudo muito especial e incrível", disse Martella em entrevista ao The Noite.

O ator disse ainda que quer muito experimentar a comida e as bebidas do nosso país. "Quem sabe, quando eu vier para cá, com mais tempo, possa ir as praias, a um jogo de futebol".