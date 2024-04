Ninguém resiste ao estilo country

MODA

Helenildo Amaral

Paula Magalhães

Publicado em 21 de abril de 2024 às 15:30

A cantora Beyoncé é uma lançadora de moda. O seu toque de Midas transforma qualquer ideia em um verdadeiro movimento seguido por milhões de fãs ao redor do mundo. Não poderia ser diferente com o novo disco Cowboy Carter fruto de sua jornada pela música country norte-americana. Isso não é algo estranho à super popstar nascida no Texas, estado onde essa cultura musical tem forte influência. De imediato, essa aventura na música se refletiu no modo da cantora pensar seus looks.

Bey começou a aparecer em eventos importantes usando chapéu de vaqueiro, botas e outros elementos associados ao estilo country ou western. Este segundo nome se refere à região dos EUA onde a moda despontou: o Grande Oeste (West em inglês). A partir de meados do século XIX, esse território teve um enorme estímulo à ocupação para seu suposto desenvolvimento econômico. Uma região árida, com grandes desertos e cânions, mas também com riquezas minerais, como ouro e petróleo, e vales verdes para a criação de gado.

Em meio a toda essa diversidade e choque com a cultura das comunidades indígenas tradicionais surgiram as figuras dos cowboys, homens que trabalhavam com a pecuária e suas roupas de montaria, chapéus, botas, muitas fivelas de metal e elementos em couro feitos manualmente. Do vestuário indígena veio o trabalho das franjas (algo ritualístico e com significado sagrado para eles), os acessórios com miçangas e pedras naturais com prata.

Ou seja, uma profusão de elementos típicos combinados ao modo de vestir. Agora ele reaparece glamourizado e combinado com outras peças mais urbanas graças à cantora. Para aderir a essa super trend não é necessário sair vestido da cabeça aos pés. Pode-se muito bem eleger um queridinho e acrescentar ao visu. E aí, vai seguir a rainha ?