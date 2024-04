CLÁSSICO

Greg no 'The Noite': Vincent Martella chega ao Brasil e vai participar do programa no SBT

Ator publicou um vídeo convidando seus fãs e seguidores para assistir ao programa

Estadão

Publicado em 16 de abril de 2024 às 13:21

Vicent Martella, o Greg Crédito: Redes sociais / Divulgação

O ator e dublador Vincent Martella, que viveu o personagem Greg na série de comédia Todo Mundo Odeia o Chris, chegou ao Brasil na terça-feira, 16. Ele participará da edição do The Noite, apresentado por Danilo Gentili, a partir da 1h na quarta, 17.

Em suas redes sociais, Martella publicou um vídeo convidando seus fãs e seguidores para assistir ao programa. "Olá Brasil! Danilo, você chamou e eu respondi. Estou indo para o Brasil para o The Noite [...] mal posso esperar para ver todos vocês lá", disse ele.

O ator também agradeceu ao Imagineland, evento do qual ele participará em julho, por tornar sua participação no programa possível.

Martella viralizou recentemente por utilizar uma camiseta em que se lia, em português: "Eu sou famoso no Brasil". Depois disso, os fãs brasileiros fizeram uma campanha nas redes sociais e o número de seguidores do ator cresceu exponencialmente. Atualmente, sua conta no Instagram tem mais de 6,2 milhões de seguidores e continua a crescer.