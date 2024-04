BRASIL AMA

Ator de 'Todo Mundo Odeia o Chris' ultrapassa 3 milhões de seguidores com mutirão de brasileiros

Vincent Martella, ator que fez o papel de Greg em Todo Mundo Odeia o Chris, passou a marca de 3 milhões de seguidores no Instagram nesta quinta-feira (4) depois de viralizar com uma postagem utilizando uma camiseta com os dizeres: "Eu sou famoso no Brasil". Fãs da série realizam mutirão para seguir o ator nas redes sociais.