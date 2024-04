AMADO PELOS BRASILEIROS

Após mutirão, ator de ‘Todo Mundo Odeia o Chris’ vem ao Brasil

O ator Vincent Martella virá ao Brasil. A visita do intérprete do Greg de “Todo Mundo Odeia o Chris” surge após o mutirão nas redes sociais feito pelos brasileiros na última semana.

A participação de Vincent foi confirmada nas redes sociais do evento, que afirmou que o artista estará presente nos três dias de programação. Além do ator de “Todo Mundo Odeia o Chris”, Carlos Villagrán, o Quico de “Chaves”, também é um dos convidados confirmados.

Antes do mutirão, Martella tinha menos de 1 milhão de seguidores, enquanto Tyler aparecia com 2,3 milhões. Mas com a campanha, em menos de 24 horas a marca foi batida e ele superou o antigo colega. Ao atingir 3,6 milhões de seguidores, o ator agradeceu o gesto do público em uma live.